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Tunceli'de alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşandı

Tunceli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, kentte son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandığını belirtti.
Tunceli'de alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni vaka sayılarında istikrarlı düşüş sağlayan ve tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek olan 10 il arasındaki gösterdiği Tunceli'de, koronavirüs vaka sayısında yüzde 50'i düşüş yaşandı. 6 Ağustos günü faaliyete başlayan İl Salgın Denetim Merkezi'nce 15 Ekim'e kadar 663 bin 219 kişi ile 23 bin 665'kez iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ekipler, sosyal mesafeyi ihlal eden 51 kişiye 160 bin 650 lira, karantinayı ihlal eden 75 kişiye 236 bin 250 lira, 57 kişiye maske takmamaktan 51 bin 300 lira, iş yerlerine yönelik denetimde 5'ine 15 bin 750 TL, trafik denetimlerine 222 bin 548 lira, yolcu kapasite aşımına 832 lira olmak üzere toplamda kesilen ceza miktarının 671 bin 580 TL olduğu öğrenildi.

'EKİM AYINDA ÖLÜMLÜ BİR VAKAMIZ OLMADI'

Tunceli'de sürecin ilk başından itibaren vaka sayılarının düşük olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir, "Vaka sayılarımızda ilk 3 ay artış yaşamadık. Rahat geçirdiğimiz bir dönemdi. Yaz aylarının gelmesiyle özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra vaka sayımız ciddi bir şekilde arttı. 15 Eylül'e kadar ilimizde pik yaşadık. Ekim başından beri yüzde kırk oranında bir düşüş yaşadık. Hastane doluluğumuzda ciddi oranda bir düşüş oldu. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi de Salgın Denetim Merkezi’nin ağustos ayından itibaren çalışmaya başlamasıdır. Bütün kurum amirlerimiz günlük olarak denetime çıktılar. Sayın Valimiz sahada çok uzun süre yer aldı ve gezerek uyarılarda bulundu. Bazen cezalar kesildi fakat halkımız ve esnafımız bize destek oldu. İlimizde maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etme konusunda ciddi bir yol aldık. Vaka sayılarımızda yaklaşık yüzde 50 azalış yaşadık bu da bizi memnun etti. Hastane doluluk, yoğun bakım doluluk ve ölüm oranlarımızda azalış oldu. Ekim ayında ölümlü bir vakamız olmadı. Filyasyon ekiplerimiz çok iyi çalışıyor. Bizim temaslılarımızın yüzde 40'ı vakaya dönmekte. Bu da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir rakam. Bu da filyasyon ekiplerimizin özverili ve güzel çalışmasının eseridir" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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