Turizm sektöründe İngilizlerin Türkiye'ye talebinin artması bekleniyor

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, "2021'de toplam ziyaretçi sayımızın 25 milyona ulaşmasını, gelirimizin de 20 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, İngiltere pazarından Türkiye'ye yönelik artan turizm talebiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ana pazarlarından biri olan İngiltere'de salgın kısıtlamalarının 8 Mart'tan itibaren 4 farklı aşamada kaldırılmasının planlandığını anımsattı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından açıklanan plana göre, İngiltere'deki tüm koronavirüs kısıtlamalarının 21 Haziran itibarıyla kaldırılmasının hedeflendiğini hatırlatan Bağlıkaya, "Johnson, uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamaların 17 Mayıs'a kadar yürürlükte kalacağını açıklarken, yaz tatili yapmak isteyenlerin önündeki belirsizliği azaltmak ve tatilcilere planlama için zaman sağlamak üzere güvenli seyahat imkanıyla ilgili değerlendirmelerin 12 Nisan'a kadar duyurulacağı açıklandı." dedi.

"Johnson'ın açıklaması sektörde hareketliliğe neden oldu"

Firuz Bağlıkaya, bu açıklamanın sektörde hareketliliğe neden olduğunu aktararak, tüm dünyada seyahat etme eğiliminde ve isteğinde olan ciddi bir kitle bulunduğunu kaydetti.

İngiltere'de seyahat taleplerinde bir anda çok büyük bir sıçrama kaydedildiği haberlerini aldıklarını aktaran Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de ana pazarlarımızdan olan İngiltere'deki gelişmeleri, tur operatörlerinin verdiği bilgilerle yakından takip ediyoruz. İngiltere pazarındaki tur operatörleri, yaz aylarına yönelik tatil rezervasyonlarında talep patlaması beklediklerini ifade ediyorlar. Türkiye, İngiltere'de en çok talep gören destinasyonlar arasında yer alıyor. İngilizler ülkemizde Marmaris, Kaş, Kalkan, Fethiye, Ölüdeniz, Göcek, Sarıgerme başta olmak Muğla ve Antalya'ya büyük ilgi gösteriyor. Salgınla birlikte kamp, karavan, villa ve yat turizmine de talep arttı."

Geçen yıl salgın kaynaklı Avrupa'dan talep düşüşü yaşadıklarını ifade eden Bağlıkaya, "İngiltere, bu tablonun dışında kaldı. Bu yıl da salgından kaynaklı farklı bir durum yaşanmazsa İngiltere'nin ülkemize talebinin artarak devam edeceği anlaşılıyor." dedi.

"Sezonun kasım ayına kadar uzayacağını öngörüyoruz”

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya, İngiltere'den tatil rezervasyonlarının daha çok temmuz ayına yoğunlaştığını, ağustos ve eylülün de önemli oranda rezervasyon alınan aylar olduğunu belirterek, bu bilgiler ışığında sezonun kasım ayına kadar uzayacağını öngördüklerini söyledi.

Burada en önemli faktörün aşılanma süreci olduğuna işaret eden Bağlıkaya, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar dünya genelinde 221 milyon kişi aşı oldu. Türkiye için son derece önemli olan ana pazarlardan İngiltere'de ise 18,9 milyon, Almanya'da 5,5 milyon, Rusya'da ise 4 milyona yakın kişi aşı oldu. TUI tarafından yapılan değerlendirmede, İngiltere'de uygulanmaya başlayan aşı kampanyasının 50 yaş üstü kişilerin yaptığı yaz tatili rezervasyonlarında ciddi artışa neden olduğu açıklanmış durumda. Bu pazarlardaki aşılanma çalışmaları, Türkiye turizmi açısından son derece umut verici. Bu aşı çalışmaları arttıkça ana pazarlarımıza seyahat eğiliminde bir hızlanma bekliyoruz."

Bağlıkaya, 25 Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de aşılanan kişi sayısının ise 8,1 milyona yaklaşmış durumda olduğunu, mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşının ulaşacağını, dolayısıyla turizm sezonu başlamadan önce nüfusun büyük bir bölümünün aşılanmasının öngörüldüğünü, bunun da Türkiye'nin salgın riski düşük ülkeler arasında anılmasını ve turizmdeki yükselişe imkan verecek konular arasında yer almasını sağlayacağını kaydetti.

Bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 60-70 artış bekleniyor

Firuz Bağlıkaya, "Türkiye açısından bakıldığında ana pazarımız konumunda olan Avrupa ülkeleri ve Rusya pazarında aşılanma sürecinin hızlanması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması halinde 2021 yılında ülkemize gelecek olan yabancı ziyaretçi sayısında 2020 yılına göre yüzde 60-70 seviyelerinde bir artış elde edeceğimizi, 20 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan vatandaşlar da eklendiğinde, 2021'de toplam ziyaretçi sayısının 25 milyona ulaşmasını, gelirin de 20 milyar dolar seviyesinde olmasını beklediklerini kaydetti.

Mart ayında biteceği söylenen kısa çalışma ödeneği desteğinin turizm sektörü için uzatılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Bağlıkaya, "Salgın bittiğinde diğer sektörlerde her şey normale dönebilir ama turizm sektöründeki durum biraz farklı, biraz zaman gerekiyor. Özellikle turizmin bazı segmentlerinde kongre, kruvaziyer, kültür turları, yurt dışı turları, spor turizmi gibi alanlarda dönüş geç oluyor. Yaşadığımız kriz derin ve ciddi bir pazar kaybı söz konusu. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinin özellikle turizm sektörüne özel olarak uzatılması gerektiğini bir kez daha belirtmek isterim." şeklinde konuştu.