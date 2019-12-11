Türk düşmanı Pierre Loti'nin ismini de silelim

Darbeci Kenan Evren’in ismi bir ilçe, 17 mahalle, 9 köy, 7 bulvar, 86 cadde, 17 yerleşim alanı, 295 sokak olmak üzere toplam 432 noktada silinecek.

Demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini alan 12 Eylül 1980 darbesinin öncüsü Kenan Evren'in adı uzun yıllar sonra Meclis’teki tüm partilerin uzlaşması ile tabelalardan kazınacak. Bu geç kalınmış adım herkesi bir hayli sevindirdi. On binlerce kişiye unutulmaz acılar yaşatan Kenan Evren’in isminin tabelalardan kazınmasını meğerse herkes dört gözle bekliyormuş.

Şimdi sıra geldi yıllardır tepki çeken yer veya tabela isimlerinin gözden geçirilmesine!



Örneğin İstanbul’un en güzel yerlerinden birine Fransız olan Pierre Loti’nin adı verilmiş. ‘İstanbul’un en nadide yerine ismi verilecek kadar önemli olan bu kişi kimdir?’ diye merak ederken can sıkıcı bilgilere eriştim.

Pierre Loti, Fransız deniz subayı ve yazar. 1900’lü yıllarda İstanbul’da kalmış ve vaktinin bir bölümünü Eyüp Sultan’da, İdris Köşkü mevkiinde bir kır kahvesinde geçirmiş. Kendisini üne kavuşturan “Aziyade” isimli romanını da burada yazdığı söylenir. O zamanlar buranın isminin kimi kaynaklarda “Karyağdı (Ali Baba) Tepesi” kimi kaynaklarda ise İdris-i Bitlisi olarak geçer.



Bu Fransız subayı kısa sürede kendini Türk dostu olarak kabul ettirmeyi başarmıştır. 1934’te bu tepeye ismi verilir!

Birinci Dünya Savaşı yıllarını, doktorasına araştırma konusu yapan Mesut Özekmekçi, Pierre Loti’nin Topkapı Rıhtımı’nda devlet töreniyle karşılanmasından sadece iki yıl sonra Birinci Dünya Savaşı için ülkesine döndüğünü, Fransa ordusuna katıldığını ve Çanakkale Savaşı’nda Türklere karşı savaştığını kaynaklarıyla gözler önüne serer. Tarihçiler bu Pierre Loti’nin bir casus olduğunu belgeleriyle kanıtlarlar. Pierre Loti hatta "Osmanlı’yı öldürmek istiyorum" şeklinde küstah sözler söyleme cesaretini de kendinde bulan bir kişidir.

Osmanlı eserlerini talan edip Fransa'ya kaçıran casusun tekidir. Bu kişinin sapkın taraflarının da olduğu bilinir.

Böyle bir Türk düşmanının, casusun ve hemcinsine ilgi duyan sapığın isminin

yaklaşık üç yüz bin metrekarelik Osmanlı-Müslüman Mezarlığı’nın, günümüzde hala “Pierre Loti Mezarlığı”, “Pierre Loti Tepesi” olarak telaffuz ediliyor olması gerçekten iç acıtıcıdır.

Ülkemize karşı savaşmış casus bir kişinin İstanbul’un en güzel yerinde hala isminin durması hak mıdır? Darbeci Kenan Evren’in ismi Türkiye’nin her yerinden silinmek üzereyken bu casusun ismi de bir an önce o tepeden silinmesi gerekmektedir.

Bu konuda TBMM’ye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine büyük iş düşmektedir.

