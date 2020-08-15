  • BIST 1.084
  • Altın 460,837
  • Dolar 7,3653
  • Euro 8,7151
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 26 °C
»

Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor

TÜRK Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn ve bir römorkör Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerinde, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait fırkateyn ise Meis Adası önündeki bekleyişini sürdürüyor.
Türk ve Yunan fırkateynlerinin Akdeniz'deki bekleyişi sürüyor

Türkiye'nin Akdeniz'de NAVTEX ilan etmesinin ardından Oruç Reis Gemisi, sismik araştırmalar yapmak üzere Kıbrıs Adası'nın güneybatısına hareket etti. Ardından bölgeye yakın olan Yunanistan'ın Meis Adası önlerine bir Yunan fırkateyni geldi. Bunun üzerine bölgeye Türk savaş gemileri de geldi. 10 Ağustos Salı günü de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait üç Atak helikopteri, Kaş ilçesi üzerinde devriye yaptı. Meis Adası önünde bir Yunan fırkateyni nöbet tutuyor. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir romörkör ve iki fırkateyn bulunuyor. Römorkör, Antalya'nın Demre ilçesindeki Çayağzı Limanı açıklarında demir atmış olarak bekliyor. İki fırkateyn bazı günler birlikte, bazı günler dönüşümlü olarak Demre'den çıkarak, Kaş çevresinde seyir görevi yapıyor ve bazen Meis Adası'na yakın noktadan geçiş yapıyorlar. Kaş'taki Limanağzı bölgesinde demir atarak bekleyen üç gemi bazen Demre'de buluşuyor.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı üç atak helikopteri de Kaş üstünden zaman zaman alçak uçuşlar yapıyor. Helikopterlerden biri bazen Meis Adası'nın tam karşısındaki Kaş Orman İşletme Müdürlüğü önündeki piste iniş yaparak, diğer iki helikopterin uçuşunu izliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezayirli iş insanını kiracıları öldürmüş15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:55
  • Hakkari'de kuzuları şampuanla yıkayıp şenliğe hazırladılar15 Ağustos 2020 Cumartesi 16:07
  • Devrilen tankerin sürücüsü yaralandı, 20 ton süt yol kenarına aktı15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:43
  • Üzüm taşıyan kamyonet takla attı: 1 yaralı15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:42
  • Almanya’da polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:40
  • Çinli ‘süper baba’ kızını ölümden böyle kurtardı15 Ağustos 2020 Cumartesi 15:36
  • Serinlemek için baraja giren polis memuru yaşamını yitirdi15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:28
  • Trakya’da kuraklık, üreticiyi tedirgin ediyor15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:27
  • İş makinesinde çıkan yangın ormana sıçradı15 Ağustos 2020 Cumartesi 13:26
  • Düzce’de 95 fındık işçisi karantinada15 Ağustos 2020 Cumartesi 12:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti