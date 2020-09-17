Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya’da

Dünyanın en eski şampiyonalarından biri olan Balkan Atletizm Şampiyonası’nın 73’üncüsü Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 12 ülkeden 300’ün üzerinde atletin katılmasının beklendiği organizasyonda, ay yıldızlılar 36 atletle madalya arayacak. Ev sahibi Romanya Atletizm Federasyonu, şampiyonayı World Athletics Başkanı Sebastian Coe’nun da izleyeceğini açıkladı.
Türkiye Atletizm Milli Takımı, şampiyonada şu isimlerle yer alacak:
ERKEKLER
100m: Jak Ali Harvey, Kayhan Özer
200m: Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar
400m: İlyas Çanakçı
800m: Mehmet Çelik, Murat Yalçınkaya
1500m: Mehmet Çelik, Devrim Kazan
3000m: Ali Kaya, Ömer Amaçtan
5000m: Ali Kaya
110m engelli: Mikdat Sevler
3000m engelli: Turgay Bayram
400m engelli: Berke Akçam
Yüksek atlama: Alperen Acet
Uzun atlama: Muammer Demir, Caner Yağcı
Üç adım atlama: Mert Çiçek
Disk atma: Ömer Şahin
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Cirit atma: Ümmet Değermenci
Dekatlon: Yavuz Şalkacı
4x100m: Ertan Özkan, İzzet Safer, Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar, Kayhan Özer
4x400m: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, Yavuz Şalkacı
KADINLAR
100-200m: Elif Polat
400m: Nevin İnce
3000m: Burcu Subatan
5000m: Fatma Arık
100m engelli: Özge Soylu-Can
3000m engelli: Derya Kunur
Yüksek atlama: Buse Savaşkan
Sırıkla atlama: Demet Parlak
Uzun atlama: Tuğba Aydın
Üç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba Aydın
Disk atma: Özlem Becerek
Heptatlon: Beyzanur Yavuz
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