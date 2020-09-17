Türkiye Atletizm Milli Takımı, Romanya’da

Türkiye Atletizm Milli Takımı, 19-20 Eylül tarihlerinde Cluj’da düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası için Romanya'ya geldi.

Dünyanın en eski şampiyonalarından biri olan Balkan Atletizm Şampiyonası’nın 73’üncüsü Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde 19-20 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 12 ülkeden 300’ün üzerinde atletin katılmasının beklendiği organizasyonda, ay yıldızlılar 36 atletle madalya arayacak. Ev sahibi Romanya Atletizm Federasyonu, şampiyonayı World Athletics Başkanı Sebastian Coe’nun da izleyeceğini açıkladı.

Türkiye Atletizm Milli Takımı, şampiyonada şu isimlerle yer alacak:

ERKEKLER

100m: Jak Ali Harvey, Kayhan Özer

200m: Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar

400m: İlyas Çanakçı

800m: Mehmet Çelik, Murat Yalçınkaya

1500m: Mehmet Çelik, Devrim Kazan

3000m: Ali Kaya, Ömer Amaçtan

5000m: Ali Kaya

110m engelli: Mikdat Sevler

3000m engelli: Turgay Bayram

400m engelli: Berke Akçam

Yüksek atlama: Alperen Acet

Uzun atlama: Muammer Demir, Caner Yağcı

Üç adım atlama: Mert Çiçek

Disk atma: Ömer Şahin

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Cirit atma: Ümmet Değermenci

Dekatlon: Yavuz Şalkacı

4x100m: Ertan Özkan, İzzet Safer, Jak Ali Harvey, Oğuz Uyar, Kayhan Özer

4x400m: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, İlyas Çanakçı, Berke Akçam, Yavuz Şalkacı

KADINLAR

100-200m: Elif Polat

400m: Nevin İnce

3000m: Burcu Subatan

5000m: Fatma Arık

100m engelli: Özge Soylu-Can

3000m engelli: Derya Kunur

Yüksek atlama: Buse Savaşkan

Sırıkla atlama: Demet Parlak

Uzun atlama: Tuğba Aydın

Üç adım atlama: Esra Yılmaz, Tuğba Aydın

Disk atma: Özlem Becerek

Heptatlon: Beyzanur Yavuz