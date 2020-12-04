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Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca: Sağlık çalışanlarından hemen sonra gazeteciler aşılanmalı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısında, sağlık çalışanları gibi görevlerini toplumla iç içe icra eden gazetecilerin de öncelikli olması gerektiğini belirtti.
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Karaca: Sağlık çalışanlarından hemen sonra gazeteciler aşılanmalı

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, kamunun haber edinme hakkı çerçevesinde fedakarca görevlerini sürdüren gazetecilerin, koronavirüse karşı korunmaları amacıyla aşıda öncelikli çalışanlar arasına alınmasının yerinde bir karar olacağını ifade etti.

Gazetecilerin, karantina tedbirleri sırasında uygulanan kısıtlamalarla birlikte, hayati önem taşıyan böyle bir dönemde halkın bilgiye erişimini sağlamak için gece gündüz demeden zor şartlar altında çalıştığını, bu uğurda canını riske attığını belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Gazetecilerin, sağlık çalışanlarından hemen sonra aşılanmaları gerekmektedir. Her an, her yerde olmaları kaçınılmaz olan gazeteci meslektaşlarımızın yapılacak aşı sonrası virüsle ilişiği kesilerek, sağlıklı ortamlarda görev yapması bir an evvel sağlanmalıdır. Sağlık Bakanlığının onayıyla gazeteci meslektaşlarımızın, gazete basımı ve dağıtımını sağlayan personelin de aşılanması hayati önem arz etmektedir. Devletimizin, bu konuda hassasiyet göstereceğine ve gereğini yapacağına inancımız tamdır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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