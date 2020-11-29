  • BIST 1.329
  • Altın 450,327
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 0 °C
»

Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak

Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalarla iki ülke ticaret hacminin daha da artırılması, üçüncü ülkelerde de iş ortaklıkları için cazip olanakların değerlendirilmesi hedefleniyor.
Türkiye ile Katar iş dünyası arasında köprü kurulacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin huzurunda iki ülke arasında 10 anlaşma imza altına alındı. Birçok iş birliği ve yatırım alanlarını içeren anlaşmalar arasında yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Katar Devleti Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Arasında Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon" da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Bin Ahmed Al Kuwari tarafından imzalandı. 

Söz konusu deklarasyonla iki ülkenin kurumları, teşebbüsleri ve ekonomik aktörleri arasında doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik iş birliği sağlanması amaçlanıyor. Böylece Türkiye ve Katar arasındaki ticaret hacminin daha da artırılması ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca Türkiye ve Katar piyasasındaki iş fırsatlarının ele alınması ve uygun olduğu durumlarda, üçüncü ülkelerde iş ortaklıkları için karşılıklı olarak cazip olanakların değerlendirilmesi de ortak hedefler arasında yer alıyor.

Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu her yıl toplanacak
Deklarasyon çerçevesinde tesis edilen Ortak Ekonomik ve Ticaret Komisyonu, her yıl dönüşümlü olarak Türkiye ve Katar’da bir araya gelecek.

Gerekli görülmesi halinde, komisyon toplantılarına özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılabilecek.

Komisyondaki istişarelerin, iki ülkenin ekonomik koşulları ve milli ekonomileriyle ilgili eğilimlerin ve beklentilerin analizine ilişkin bilgi paylaşımına da imkan sağlaması bekleniyor.

Serbest bölgelerde ortak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek
Öte yandan iki bakan arasında imzalanan "Türkiye - Katar Serbest Bölgeler Alanında Ortak Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Mutabakat Zaptı" da iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor.

Söz konusu anlaşma ile her iki ülkede kurulu serbest bölgelerin sunduğu avantajların özel sektör tarafından daha etkin bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla ortak tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Tanıtım faaliyetleriyle iki ülke yatırımcılarının serbest bölgelerdeki karşılıklı yatırımlarının artırılması ve serbest bölgelerin sunmakta olduğu geniş imkan ve teşviklerin iki ülke yatırımcılarına etkin bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Katarlılara ihtisas serbest bölge modeli anlatılacak
Öte yandan Türkiye tarafından teknolojik ve yüksek katma değerli üretim yatırımları için yürürlüğe konulan ihtisas serbest bölgesi modelinin Katar iş dünyasına aktarılması da mutabakat zaptının önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor.

Bu çerçevede, aralık ayında Türkiye ihtisas serbest bölge modelinin sunduğu avantajların iş çevrelerine aktarıldığı ve Katar serbest bölgelerinin sunduğu avantajların Türk yatırımcılara anlatıldığı bir konferans gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Türk kahvesi'ne TSE standardı kazandırıldı27 Kasım 2020 Cuma 16:48
  • Çukurova Havalimanı ihalesinin sonucu onaylandı27 Kasım 2020 Cuma 15:04
  • LNG zengini Katar’ın yurt dışı yatırımları hız kesmiyor27 Kasım 2020 Cuma 13:11
  • Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜSİAD heyetiyle verimli bir toplantı oldu27 Kasım 2020 Cuma 13:10
  • TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde arttı27 Kasım 2020 Cuma 13:10
  • TİM Başkanı Gülle: Kasım ihracatımızda rekor açıklama imkanı buluruz, seyir bu yönde27 Kasım 2020 Cuma 11:20
  • Sıfır araç kampanyaları 'ikinci el' piyasasını da etkileyecek27 Kasım 2020 Cuma 11:19
  • TCMB Başkanı Ağbal: Sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacak27 Kasım 2020 Cuma 11:18
  • Merkez Bankası Ağbal'dan toparlanma mesajı27 Kasım 2020 Cuma 10:51
  • Ekonomik güven endeksi açıklandı27 Kasım 2020 Cuma 10:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti