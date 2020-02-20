  • BIST 119.196
  • Altın 314,504
  • Dolar 6,0850
  • Euro 6,5650
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -3 °C
»

Türkiye Lazkiye'de vurdu: Rusya'dan açıklama gecikmedi

İdlib'de rejime yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı merak edilirken Türkiye, Lazkiye'de rejim güçlerine ağır darbe vurdu. Lazkiye ve Hama’da birçok nokta füzelerle ateş altına alındı.
Türkiye Lazkiye'de vurdu: Rusya'dan açıklama gecikmedi

 Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde rejim güçlerine birçok bölgede darbe vurmaya devam ediyor. Yerel kaynaklardan gelen son bilgilere göre Lazkiye ve Hama’da birçok nokta füzelerle ateş altına alındı. 

Rejimin alçak saldırılarının ardından Türkiye, rejim unsurlarının İdlib bölgesinden geri çekilmemesi halinde harekete geçileceği ve rejim unsurlarının görülen her bölgede vurulacağı açıklanmıştı. Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan son bilgilere göre operasyon öncesi Lazkiye ve Hama bölgesinde rejim unsurları füzelerle ateş altına alındı.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ RUSYA'DAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Türkiye'nin rejime yönelik gerçekleştirdiği operasyonların ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye ile İdlib konusunda her düzeyde çalışmaya hazırız, buna üst düzey de dahil." açıklamasında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kendisiyle ilgili yorum yapanlara bu çağrıyı yaptı! İşte Türkiye'nin konuştuğu 'Filozof Atakan'20 Şubat 2020 Perşembe 09:26
  • Harekat şart oldu20 Şubat 2020 Perşembe 09:22
  • Türkiye'den Esed rejimine İdlib'den çekilmesi için ay sonuna kadar müddet20 Şubat 2020 Perşembe 09:17
  • Almanya'nın Hanau kentinde silahlı saldırı: 11 ölü20 Şubat 2020 Perşembe 09:09
  • Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 120’ye çıktı20 Şubat 2020 Perşembe 09:07
  • Trafik polisine araba çarptı20 Şubat 2020 Perşembe 07:35
  • Borçlu kardeşinin aracını yaktı20 Şubat 2020 Perşembe 07:34
  • Tartıştığı eşini boğarak öldürdü20 Şubat 2020 Perşembe 07:34
  • Ziya Selçuk'tan okullara 'çelme takma' uyarısı20 Şubat 2020 Perşembe 07:32
  • İstanbul'daki villadan 11 kilo uyuşturucu çıktı20 Şubat 2020 Perşembe 07:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti