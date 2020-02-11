Türkiye şehitlerine ağladı

Suriye'nin İdlib kentinde dün rejim tarafından yapılan topçu atışıyla şehit olan 5 asker için memleketlerinde tören düzelendi. Türkiye'yi yasa boğan şehitler, yapılan törenlerin ardından toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (22), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz için Bahaattin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Hasan Açıkgöz'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp ağladı. Bu sırada şehidin annesi Süreyya Açıkgöz, oğluna "Gurur duyuyorum" diyerek seslendi. Akrabaları tabutun başında sinir krizi geçirdi. Bazı yakınları asker selamı vererek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.

Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan 1 yıllık uzman çavuş Açıkgöz'ün cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI İBRAHİM ALBAYRAK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak (24) memleketi Kayseri'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak için Kayseri Kalemkırdı Camisinde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Güler, babası Bayram, İdlib'de uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi Doğan, kardeşi Alperen, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

'GÜLE GÜLE GİT KUZUM'

Canaze namazı öncesi baba Bayram Albayrak, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak, gözyaşı döktü. Anne Güler Albayrak ise gözyaşına hakim olamayarak, "Annen sana kurban olsun, kuzum. Oğlum silah arkadaşlarına selam olsun. Vatan sevdalısı oğlum. Güle güle git kuzum. Bir şey yapamıyorum kuzum. Peygamber efendim komşun olsun kuzum. İbrahim çeyizin dizili kaldı. Ben 'İbrahim gel' dediğimde 'Ben korumazsam vatanı kim koruyacak?' demiştin kuzum" ifadelerini kullandı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından şehit Albayrak'ın cenazesi Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

8 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Şehit Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı Sevda Şahin ile yazın evlilik planı yaptığı belirtildi. Anne Güler Albayrak'ın, ağabeyi Hayrullah Güvenç'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği gün oğlunun şehit olduğu haberini aldığı da öğrenildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI FATİH SAYLAK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de Esad güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın naaşı, hastane morgundan alındıktan sonra Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan hellaliğin ardından şehidin naaşı tören için mahalle mezarlığına götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende anne Nigar Saylak, Türk bayrağına sarılı oğlunun tabutuna başını koydu. Bir süre böyle bekleyen acılı anne, daha sonra oğlunun tabutuna sarılı bayrağı öptü. Şehidin kardeşleri de tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Metanetini korumaya çalışan baba Ömer Saylak, İhsan Selim Baydaş ve Mahir Ünal'ın yanında saf tutarak oğluna son görevini yerine getirdi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazınının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Fatih Saylak, götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kübra Saylak'la evli olan Fatih Saylak'ın askeri eğitimini tamamladıktan sonra Ekim 2019'da göreve başladığı belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI DAVUT ÖZCAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın (25) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın cenazesi, Hatay'da düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Burada şehit Özcan için Merkez Nur Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin annesi Sultan, babası Bünyamin, kardeşleri Mehtap, Demet ve Ertan Özcan ile Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kırıkkale AK Parti Millitvekili Ramazan Can, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende şehidin babası Bünyamin ve kardeşi Ertan Özcan ile diğer yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Özcan'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde toprağa verildi. Şehit Özcan'ın, 2018 yılında göreve başladığı ve geçici görevle İdlib'e gittiği belirtildi.

ŞEHİT UZMAN ONBAŞI ENES ALPER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper (23), memleketi Niğde'de toprağa verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Piyade Uzman Onbaşı Enes Alper, Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Hatay'da gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketi Niğde'ye getirilen Şehit Alper'in naaşı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkeze bağlı Yıldıztepe beldesindeki baba evine götürüldü. Baba evinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, törenin düzenleneceği belde belediyesi önüne getirildi.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

Şehidin tören alanına getirilişi esnasında annesi Keban, babası Mehmet Ali Alper, nişanlısı Sibel Altınyüzük ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze sırasında acılı aile, güçlükle ayakta durabildi. Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, askeri erkan ve belde halkı katıldı. İl Müftü Yardımcısı Ali Çetin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, belde mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.