Türkiye Ulusal Ajansı’na personel alım ilanı yayımlandı

Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı’na çok sayıda personel alınacak. Personel alımı ajans tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile gerçekleşecek.