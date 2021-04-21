Türkiye Ulusal Ajansı’na personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı kuruluşu olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na (Türkiye Ulusal Ajansı) çok sayıda personel alınacak.
Türkiye Ulusal Ajansı’na personel alım ilanı Resmî Gazete’nin 21 Nisan tarihli sayısında yayımlandı.
Personel alımı Ajans tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile gerçekleşecek.
Kuruma “58 Uzman Yardımcısı, 2 Avukat, 15 Büro Görevlisi ve 5 Sekreter” alımı yapılacak.
Başvurular 26 Nisan 2021-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.
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