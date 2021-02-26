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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/19.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Önder İşleyen, İlknur Başer ve Gizem Gül Kürekçi ile MYK Üyesi Mehmet Soğancı'yı kabul edecek.

(Ankara/11.00) 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, Ahi Evran-ı Veli Külliyesini, AK Parti İl Başkanlığını, Kaman Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırşehir/11.00/17.15) 

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Filyos Limanı'nda incelemelerde bulunacak, Mithatpaşa Tünelleri şantiyesini ziyaret edecek, KGM ve Filyos Limanı brifingi alacak, Valilik, Belediye Başkanlığı, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirecek, Kozlu ve Bülent Ecevit Köprülü kavşaklarında inceleme yapacak.

(Zonguldak/09.30/16.30) 

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TÜİK, ocak ayı dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'a resmi ziyarette bulunacak.

(Zagreb) 

8- G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde çevrim içi toplantı yapacak.

(Roma)

9- AB ülkelerinin liderleri, güvenlik ve savunma konularında videokonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirecek.

(Brüksel)

10- Ermenistan'da darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor. 

11- Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında, Erbakan Vakfı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenecek programla anılacak.

(İstanbul /19.00)

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Süper Lig'de 27. hafta mücadelesi İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep, Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçlarıyla başlayacak.

(Konya/Ankara/16.00/İstanbul/19.00) 

14- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/20.45) 

15- UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kurası İsviçre'de çekilecek.

(Nyon/15.00)

16- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 15. haftası, Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-MYK Hentbol maçıyla başlayacak.

(Ankara/15.00) 

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