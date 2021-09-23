  • BIST 1.407,460
  • Altın 491,75
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1255
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay üreticileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşmasının ardından Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edecek, kanaat önderleriyle görüşecek.

(Rize/10.00-15.45) 

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/10.00) 

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/12.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına bağlı bazı kurumların Ankara Üniversitesi ile imzalayacağı protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve ilçede ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

1- BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi Açılış Töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılacak.

(Şanlıurfa/19.00/19.30) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularının buluşmasına katılacak.

(İstanbul/12.00) 

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/Antalya/İstanbul/20.00) 

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla mücadele edecek.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılaşacak.

(Ramla/17.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Marmara Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem23 Eylül 2021 Perşembe 09:34
  • Hakkari Emniyetinden bir rekor daha! Bakan Soylu duyurdu23 Eylül 2021 Perşembe 09:28
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Eylül 2021 Perşembe 09:28
  • Adana ve İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı23 Eylül 2021 Perşembe 09:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı23 Eylül 2021 Perşembe 09:19
  • Bartın'da maden işçilerinin minibüsü devrildi: 11 yaralı23 Eylül 2021 Perşembe 09:17
  • İstanbul'da kuvvetli sağanak23 Eylül 2021 Perşembe 09:15
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Artış devam ederse her türlü önlemi konuşuruz22 Eylül 2021 Çarşamba 22:54
  • Türk, İspanyol ve İtalyan mayın avlama gemileri İstanbul'da22 Eylül 2021 Çarşamba 20:13
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 168 oldu22 Eylül 2021 Çarşamba 18:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti