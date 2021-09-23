Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çay üreticileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle buluşmasının ardından Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'ni ziyaret edecek, kanaat önderleriyle görüşecek.

(Rize/10.00-15.45)

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi"nin açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde, "Uluslararası Güvenlik Kongresi"ne katılacak.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlığına bağlı bazı kurumların Ankara Üniversitesi ile imzalayacağı protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/09.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kızılcahamam Hastanesi Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak ve ilçede ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/11.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00)

4- TCMB, eylül ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

1- BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temasları takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde Karahantepe ve Neolitik İnsan Sergisi Açılış Töreni ile Taş Tepeler Lansmanı'na katılacak.

(Şanlıurfa/19.00/19.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo'da düzenlenen 2020 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Spor Kulübü sporcularının buluşmasına katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesi, İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00/Antalya/İstanbul/20.00)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, A Grubu'ndaki ikinci maçında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımıyla mücadele edecek.

(Sfantu Gheorghe/19.00)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatayspor, deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılaşacak.

(Ramla/17.00)