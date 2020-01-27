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Türkiye ve dünya gündemi 27 Ocak 2020

27 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 27 Ocak 2020

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'den Gambiya'nın başkenti Banjul'a geçecek.

- Erdoğan, Banjul Uluslararası Havalimanı'nda, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılanacak.

- Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Barrow, heyetler arası görüşmeye katılacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barrow'un onuruna vereceği resmi yemeğe katılacak ve Gambiya’daki temaslarının ardından Senegal'in başkenti Dakar'a hareket edecek.

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak. 

3- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

5- TBMM Milli Savunma Komisyonunda, Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

6- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin Sektörel Güven Endeksleri'ni açıklayacak.

7- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsünün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

9- Libya'da krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin, aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 18'i tutuklu 58 sanığın yargılanmasına İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

11- Süper Lig'de 19. hafta Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor maçıyla sona erecek.

12- TFF 1. Lig'de 19. hafta Fatih Karagümrük-Altınordu karşılaşmasıyla tamamlanacak. 

13- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftası VakıfBank-PTT müsabakasıyla sona erecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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