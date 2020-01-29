Türkiye ve dünya gündemi 29 Ocak 2020

29 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

29 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitimde Yeni Akımlar Sempozyumu ve Milletvekilleri, Hayırseverler, İş İnsanları ile Buluşma Programı'na iştirak edecek.

3- TBMM'den

- Genel Kurulda, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklif görüşülecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, ürün güvenliğine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ele alınacak.

- İçişleri Komisyonunda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

4- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, WABCO Sakarya Fren ve Kompresör Fabrikası Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve Ödül Töreni'ne katılacak.

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜLOMSAŞ'ı, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Uraysim Raylı Sistemler Test Merkezini ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını ziyaret edecek.

7- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Ankara Sanayi Odasının Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na katılacak.

8- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıklayacak.

9- ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planını açıklamasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

10- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün ülkede ve dünyada yayılmasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Beşşar Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ile sahadaki insani durum takip ediliyor.

12- Libya'daki krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik girişimler ve ateşkes sürecine ilişkin gelişmeler izleniyor.

13- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

14- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turu 4. hafta maçlarında E Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, Sırbistan temsilcisi Partizan NIS ile deplasmanda karşılaşacak. G Grubu'nda ise Galatasaray Doğa Sigorta, Rusya'nın UNICS Kazan takımını konuk edecek.

15- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 13. haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, Polonya temsilcisi Polski Cukier'i konuk edecek. C Grubu'nda ise Gaziantep Basketbol, Rusya'nın Nizhny Novgorod takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

16- Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur 5. hafta maçlarında L Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Rusya'nın Enisey, Bahçeşehir Koleji ise Hollanda'nın ZZ Leiden takımına konuk olacak.

17- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçlarında OGM Ormanspor, Yunanistan'ın Olympiakos, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Rusya'nın Sparta&k Moskova Region takımını ağırlayacak. Beşiktaş TRC İnşaat ise Fransa temsilcisi Carolo Basket ile deplasmanda karşılaşacak.

18- Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında C Grubu'nda Halkbank, Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'i konuk edecek.

19- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçlarında Galatasaray HDI Sigorta, Romanya'nın CSM Arcada takımını ağırlayacak. Arkas Spor ise Almanya temsilcisi United Volleys ile deplasmanda karşılaşacak.

20- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Spor Toto, Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

21- Hentbol Erkekler Süper Lig 10. hafta erteleme maçında CIP Travel Antalyaspor ile Beşiktaş Aygaz karşılaşacak.