  • BIST 109.030
  • Altın 370,198
  • Dolar 6,7605
  • Euro 7,5712
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşecek.

2- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenleyecek.

3- CHP Genel Başkan yardımcıları Gülizar Biçer Karaca ve Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantısı yapacak.

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Adalet Komisyonunda, 2. Yargı Paketi'ni içeren Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

5- TÜİK, 2019 yılı Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarını açıklayacak.

6- ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından ülke genelinde süren protesto gösterileri takip ediliyor.

7- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. 

8- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Nijer'e tıbbi yardım04 Haziran 2020 Perşembe 09:45
  • Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı04 Haziran 2020 Perşembe 09:44
  • Cinayet tanığı Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavgayı anlattı04 Haziran 2020 Perşembe 09:43
  • Tuzla Piyade Okulu davasında 5 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı04 Haziran 2020 Perşembe 09:40
  • Türkiye ve dünya gündemi04 Haziran 2020 Perşembe 09:18
  • Başkentte sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 280 litre etil alkol ele geçirildi04 Haziran 2020 Perşembe 09:17
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar04 Haziran 2020 Perşembe 09:16
  • Diyarbakır'da akraba 2 aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı04 Haziran 2020 Perşembe 09:13
  • Trump ile eski Savunma Bakanı Mattis arasında protesto polemiği04 Haziran 2020 Perşembe 09:12
  • Libya Başbakanı Serrac'dan Hafter'in kandırdığı gençlere hükümete teslim olma çağrısı04 Haziran 2020 Perşembe 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti