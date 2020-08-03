Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pınarhisar Belediyesi, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, Saray-Kırklareli Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, Edirne Yolu şantiyesinde çalışmalarla ilgili bilgi alacak ve yolun açılış törenine katılacak.

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

3- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.