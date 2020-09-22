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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Türk Tabipleri Birliğini ziyaret edecek.

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'da Okuyan Balık Sesli Elektronik Kütüphanesi Tanıtım Programı'na katılacak.

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Kore İş ve Yatırım Toplantısı ve 38'inci Amerikan-Türk Konferansı'na iştirak edecek.

5- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı tüketici güven endeksi verilerini açıklayacak. 

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikası satışı ile 5 yıl vadeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.

7- Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Görüşmeleri başlayacak, dünya liderleri bu yıl sanal düzenlenen zirveye video mesaj yoluyla katılacak.

8- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ilk maç haftası 3 karşılaşmayla başlayacak.

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank-Türk Hava Yolları, Beşiktaş-PTT, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor ve Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak. 

12- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. haftasında Solhanspor-Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Halkbank maçları oynanacak.

13- Yol Bisikleti Türkiye Şampiyonası başlayacak. Şampiyonanın ilk yarışında sporcular Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde "zamana karşı" etabında mücadele verecek.

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