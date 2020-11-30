  • BIST 1.284
  • Altın 449,352
  • Dolar 7,8066
  • Euro 9,3509
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 5 °C
»

Türkiye'nin "ensiyez ekmeği" Halk Ekmek'ten

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarihi 10 bin yıl öncesine dayanan siyez buğdayından Türkiye’nin siyez oranı en yüksek ilk ekmeğini üretti.
Türkiye'nin "ensiyez ekmeği" Halk Ekmek'ten

Başkentlilere sağlıklı, hijyenik ve katkısız ekmek ile unlu mamuller üreten Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün çeşitliliğini her geçen gün artırıyor.

AR-GE çalışmalarına yeni bir ivme kazandırarak ürün yelpazesini genişleten Ankara Halk Ekmek Fabrikası; normal, kepekli, çavdar, roll, fındıklı, şampiyon, köy ve glutensiz ekmekten sonra siyez ekmek üretti. Türkiye’nin siyez oranı en yüksek ilk ekmeği “Ensiyez” raflarda yerini aldı.    

krc_7280.jpg

BUĞDAYIN ATASI VE PROTEİN DEPOSU EKMEK: ‘ENSİYEZ’
Ankara Halk Ekmek Fabrikası, geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve “Hitit Buğdayı” olarak da bilinen siyez buğdayından sağlıklı ve protein zengini ekmeği Başkentliler için üretmeye başladı.

krc_7280.jpg

Buğdayın atası olarak nitelendirilen siyez buğdayından yapılan Ensiyez ekmek; ekşi mayalı, tam buğday unlu ve çavdarlı karışımıyla 350 gramlık ambalajlar halinde Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazalarında uygun fiyatla satışa sunuldu. 

krc_7432.jpg

Raf ömrü 5 gün olan siyezli ekmeğin protein zengini olduğunu vurgulayan Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gözgözoğlu, yeni ekmek üretimi hakkında şu bilgileri verdi:
“Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak halkımıza kaliteli, hijyenik, sağlıklı gıdalar üretmeye devam ediyoruz. Gerek mevcut ürünlerimizin kalitesini artırmak gerekse yeni ürünler üretmek üzere yaptığımız AR-GE çalışmalarına hız verdik ve bu kapsamda yaptığımız çalışmalar sonucu Anadolu topraklarında geçmişte çok üretilen ve tüketilen siyez buğdayından ekşi mayalı, tam buğdaylı ve çavdarlı siyez ekmeğini üretip halkımızın beğenisine sunduk. Satışa sunulan ürünlerimiz vatandaşlarımızın kısa sürede beğenisini kazandı ve talep arttı. Mevcut ürettiğimiz 11 çeşit ekmeğe ilave olarak 12. çeşit olan siyez buğdaylı ekmeği herkesin tüketmesini tavsiye ediyorum.”

krc_7423.jpg

Siyez buğdayı unundan üretilen ekmeklerin en büyük özelliği, protein değerinin yüksek, glisemik indeksinin düşük olması. İçerisinde yüksek oranda siyez kullanılan ekmekler şeker hastaları başta olmak üzere sağlıklı beslenmeyi sevenlerin tercihleri arasında yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekin Yüzme Havuzu yükseliyor01 Aralık 2020 Salı 04:37
  • Keçiören'de süs havuzlu otopark için geri sayım01 Aralık 2020 Salı 03:34
  • Dolandırıcılara karşı uyardılar01 Aralık 2020 Salı 02:30
  • Keçiören’e 5 yeni kütüphane geliyor01 Aralık 2020 Salı 01:36
  • Keçiören’de sıkı koronavirüs denetimi30 Kasım 2020 Pazartesi 06:05
  • Koruma altında yetişecek30 Kasım 2020 Pazartesi 06:04
  • Kore Gazileri sergiyle anıldı30 Kasım 2020 Pazartesi 06:03
  • Yalnız bırakılmıyor30 Kasım 2020 Pazartesi 06:02
  • Kadın kooperatifleri tek çatı altında30 Kasım 2020 Pazartesi 06:01
  • Altındağ pazarlarında sıkı denetim30 Kasım 2020 Pazartesi 06:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti