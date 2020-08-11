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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1193 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 241 bin 997, can kaybı 5 bin 858 oldu.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 62 bin 219 test yapıldı, 1193 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 326 bin 35, vaka sayısı 241 bin 997, vefat sayısı 5 bin 858 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 603, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,2 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip."

Türkiye ile Rusya arasında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen uçuşların başlamasıyla bugün Muğla'ya 178, Antalya'ya 519 Rus turist geldi.

"Turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için tüm imkanlarımızla gayret gösteriyoruz"
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yeni açılan şirket sayısı 30 bin 842 iken geçen yıl bu rakamın 85 bin 263'ü bulduğunu ifade etti.

İstihdamın 19,6 milyondan 28 milyon 80 bine çıktığını, borsa endeksinin 110'dan 1000'in üzerine ulaştığını anlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde öyleydi. Turizmde 13,2 milyon turistten geçtiğimiz yıl 52 milyon turist rakamını gördük. Şimdi tabii koronavirüs sebebiyle maalesef bir sıkıntının içerisindeyiz ama toparlanmaya başladık. Almanya, Rusya hepsi bugün itibarıyla kapılarını açmış durumdalar. Belki geçen yılın rakamını tabii ki yakalayamayacağız ama yine yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmde yaşanan sıkıntıları çözmek için tüm imkanlarımızla gayret gösteriyoruz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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