Umarım başa dönmeyiz

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan yeni kurallar açıklandı. Korona virüs yasakları kapsamında belirlenen yeni kurallar ve yasaklar umarım hepimiz için hayırlı olur.

Ancak benim tek korkum, acaba tekrar başa döner miyiz? Yani vatandaşlarımız belirlenen yasaklar nedeniyle, kendilerini salar mı çok merak ediyorum.

Elbette havalar ısınıyor, güzel güneşli günlerde eve sıkışıp kalamazdık, bu bir yerden sonra sıkıcı ve bunaltıcı olurdu.

Ancak kapanma sürecinin biraz değil, bir hayli açıldığını düşünüyorum. Bence Nisan ayı başına kadar daha eski kurallar ile devam etmeliydik gibi hissediyorum.

Esnafın kan ağlamasına elbette kimsenin göz yumacak hali yok bu şekilde daha iyi oldu ancak biraz daha sabredilebilir diye düşünüyorum.

İnşallah yanılıyorumdur. Çünkü bir ay sonra hiç beklemediğim bir şekilde ben bunu söylemiştim demek istemiyorum. Umarım yeni kurallar ülkemiz için hayırlı olur.

Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, binlerce vatandaşımızın korona olduğu günlerin ardında kaldığımız güzel günlerde umarım tüm Dünya bu beladan kurtulmuş olur.

Neredeyse bir değil, birkaç yılı etkisi altına alacak gibi hissedilen korona varlığıyla herkesi korkutuyor.

Benim vatandaşlarımızdan bir talebim var. Yasaklar gevşetildi diye hemen herkes kendini sokağa, parka veya bahçelere atmasın.

Bence birkaç hafta yavaş yavaş dengeli şekilde tatil ve gezi planları yapılsın. Çünkü gerçekten sürecin ne göstereceğini hiç kimse bilmiyor.

Bu yüzden tedirgin olmamak elde değil. Bakalım önümüzde ki süreç bizlere neler gösterecek. Koronadan uzak, bol güneşli günlere...