  • BIST 1.116
  • Altın 454,542
  • Dolar 7,2817
  • Euro 8,5858
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 32 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Üniversiteli Zümra, doğada çözünebilen yenilebilir plastik üretti

Bilgi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Zümra Çetinler (22), bitirme projesi olarak, doğada çözünebilen, yenilebilir plastik üretti. 
Üniversiteli Zümra, doğada çözünebilen yenilebilir plastik üretti

Endüstri Ürünleri Tasarımı son sınıf öğrencisi Zümra Çetinler, bitirme projesi olarak üzerinde çalıştığı doğada çözünebilen yenilebilir plastik projesini tamamladı. Projesini, İstanbul'daki bir restoranın menüsüne ve tarzına odaklanarak geliştirdiğini söyleyen Çetinler, "Aslında bu, tek kullanımlık plastiklerin önüne geçebilmek ya da bunları bir noktaya kadar engelleyebilmek için bio materyallerle oluşturduğum, paket servislerde kullanılabilen alternatif tek kullanımlık bir plastik türü. Yenilebilir denmesinin sebebi şu ki; normal şartlarda bu plastikler doğaya karıştığında hiçbir şekilde yok olmuyorlar ve yok olduğunu sandığımızda bile mikro plastiğe dönüşüyorlar, özellikle denizlerde. Ve oralardan balıklar sayesinde bizlere de bulaşıyorlar. Bizim yaptığımız şey ise, içindeki tüm maddelerin aslında insanlar tarafından yenildiği bir plastiği üretmek. Tadı çok kötü olduğu için, insanlar bunu yiyemez. Ancak hayvanlar yiyebilir ve herhangi bir zarar da vermez. Doğada da oldukça kolay bir şekilde çözünebilir" dedi.

'İLK OLARAK BEN ÜRETMEDİM, BEN FORMÜL GELİŞTİRDİM'

Çetinler, bunu ilk olarak kendisinin üretmediğini ve konuyla alakalı çalışan dünya üzerinde birçok kişi olduğuna dikkati çekerek "Benim yaptığım, sadece kendi formülümü üretmek. Özellikle İspanya'da bu konuyla ilgili çok çalışma var. Bunun belli bir mantığı var ve üretim konusunda hiçbir sınır yok. Bir sürü şeyle üretilebiliyor. Kandan bile üretilebilirsiniz. Ben jelatin bazlı çalıştım ve kendi formülümü oluşturdum. Üretim metotlarını da kendim tasarladım. Benim yaptığım şey, aslında var olan bir şeyin üzerinden geliştirilen farklı bir formül olarak nitelendirilebilir" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sınavla aldığı bisiklet ehliyetini 60 yıldır saklıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:34
  • Tarihi Kayaşehir turistlere gece gündüz ev sahipliği yapıyor10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:59
  • Antik Çağ'dan günümüze yaşayan kent: Assos09 Ağustos 2020 Pazar 11:30
  • Çeltik tarlası fotoğrafçılara doğal stüdyo oldu09 Ağustos 2020 Pazar 10:09
  • Bursa'da nesli tükenmekte olan balaban kuşu, koruma altına alındı08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:09
  • Yatağan Çayı'nda yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu08 Ağustos 2020 Cumartesi 12:52
  • İHH Beyrut'ta 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştırdı08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:37
  • Taksim'de herkesin ilgisini çeken an08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:25
  • Hindistan’da burunsuz doğan oğlağa tapıyorlar08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21
  • YKS sayısal birincisi Özge Dilay Örüm Cerrahpaşa'yı ziyaret Etti.07 Ağustos 2020 Cuma 22:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti