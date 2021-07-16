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Urla'da Yunanistan adalarına kaçma hazırlığındaki 45 göçmen yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçme hazırlığında olan 45 göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Urla'da Yunanistan adalarına kaçma hazırlığındaki 45 göçmen yakalandı

Urla Jandarma Komutanlığı ve Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Sığacık körfezi Çamur Koyu'nda bir grup göçmenin kaçma hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Koordineli çalışan jandarma ve deniz polisi kaçma hazırlığında olan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45 Suriye ve Irak uyruklu göçmeni yakaladı. Yapılan soruşturmada, göçmenlerin araç yolu olmayan Çamur koyu yakınındaki orman içerisinde 3 gün yürütülerek bölgeye getirildikleri tespit edildi. Aç ve susuz olduğu belirlenen göçmenlere, jandarma ve deniz polisi su ve yiyecek yardımı yaptı.

Öte yandan, organizatörlerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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