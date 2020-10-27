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Uygulamadan kaçtı, evinde el bombası bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayan, kovalamaca sonucu yakalanan sürücü M.Y.'nin (30) kullandığı otomobilde ve evinde yapılan aramalarda 1 el bombası ve 2 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.
Uygulamadan kaçtı, evinde el bombası bulundu

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında M.Y. yönetimindeki otomobile, 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaşanan kovalamacayla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. M.Y.'nin evinde de arama yapan ekipler, burada da 1 el bombası, 1 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda mermi ele geçirdi. M.Y.'nin el bombasını temin ettiği tespit edilen M.S., A.Ş. ve M.Y. isimli 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bulunan el bombasının ardından soruşturmayı devralan Bursa Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan araştırmada şüphelilerin herhangi bir örgütle bağlantısının bulunmadığını belirledi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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