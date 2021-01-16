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Valiliklere sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderildi.
Valiliklere sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alınacak kişilerle ilgili ek genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ek genelgede, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Genelgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler neticesinde "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere Dair Liste'ye" ekleme yapıldı.

Bu kapsamda araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan taşıt sahipleri hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler sokağa çıkma kısıtlamalarında istisna kapsamına alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca bu kararlar ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında adli işlemler başlatılacak.

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