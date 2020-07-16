Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 40'a yükseldi

VAN'da, içinde kaçak göçmenlerin de bulunduğu teknenin batmasının ardından çalışmalar sürüyor. Batık teknede ROV cihazı ile yapılan aramalarda, bugün 1 kişinin daha cansız bedeni çıkarıldı. Böylece gölden çıkarılan ceset sayısı 40 oldu.

Gevaş ilçesinin Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş’ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında batan teknenin yeri Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta, gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi.

CENAZELER KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLİYOR

Özel ekiplerin ROV cihazlarıyla tespit ederek görüntülediği teknenin içinde bulunan cesetler, kancalama yöntemi ile gölden çıkarılıyor. Dün yapılan durum değerlendirmesinin ardından bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başlanan çalışmalarda ROV cihazı ile bir ceset daha çıkarıldı. Böylece şu ana kadar gölde çıkarılan ceset sayısı 40 oldu. Çıkarılan cesetler botla kıyıya yanaştırılıp, hazır bekletilen cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumu’na götürülerek, otopsileri yapılıyor. Otopsileri tamamlanan cenazeler, Van'daki kimsesizler mezarlığında toprağa veriliyor.