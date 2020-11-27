  • BIST 1.343
  • Altın 454,804
  • Dolar 7,8232
  • Euro 9,3296
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

Van merkezli 6 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyona 19 kişi gözaltına alındı.
Van merkezli 6 ilde terör operasyonu: 19 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. PKK/KCK silahlı terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Van merkezli İstanbul, Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 19 kişi gözaltına alınırken, 10 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

HDP il binası ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel doküman, afiş, kitap ve dijital materyal ele geçirildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargıtay'a 11 yeni üye seçildi27 Kasım 2020 Cuma 15:02
  • Katar ile 'su yönetimi' alanında iş birliği yapılacak27 Kasım 2020 Cuma 14:20
  • Rasulayn'da SMO kontrol noktasında bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 2 yaralı27 Kasım 2020 Cuma 14:19
  • İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti27 Kasım 2020 Cuma 14:18
  • AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor27 Kasım 2020 Cuma 14:12
  • MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi27 Kasım 2020 Cuma 14:00
  • Türkiye-Libya mutabakat muhtırası Libya ordusunun profesyonelleşmesi için atılan adımlarla bir yılı tamamladı27 Kasım 2020 Cuma 13:49
  • İçişleri Bakanı Soylu: Kadını, çocuğu ve aileyi korumak bizim asli görevlerimizdendir27 Kasım 2020 Cuma 13:45
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için hazırlanan 700 sayılı KHK Anayasa'ya uygun bulundu27 Kasım 2020 Cuma 13:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız27 Kasım 2020 Cuma 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti