Vazgeç kurtul!

Antalya'da yaşanan sapık hırsız vahşetinden haberdarsınızdır: Bir şeyler çalmak için girdiği evde 57 yaşındaki ev sahibi kadınla karşılaşan sapık, tecavüze yelteniyor… Ardından kadını karnından bıçaklıyor… Neyse ki kaçamıyor…

Çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıyor, bir güzel de darp ediliyor ve polise veriliyor. Gerisi emniyetin, yargının işi; sapık hırsız hak ettiği cezaya çarptırılacaktır.

Son dönemlerde bu tür olaylar maalesef çok arttı.

Özellikle tatil dönemleri ile yaz aylarında hırsızlık vakaları zirve yapıyor.

Medya Adana’da, İstanbul’da, Konya’da başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yaşanan hırsızlık haberlerinden geçilmiyor.

Maltepe’de kadın kılığına giren hırsızları mı ararsın… Tatilde hırsızlık yapmaya çalışırken yakalanan yabancı uyruklu mu ararsın… Camide hırsızlık yaparken yakalananları mı ararsın… Yok yok…

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu TESK’in verilerine göre, "Ülkemizde maalesef hırsızlık vakaları her geçen yıl katlanarak devam ediyor. On yıl önce 256 bin olan hırsızlık vakaları 2018 yılında yaklaşık 600 bine dayandı.”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söylüyor:

“Özellikle kalabalık ve büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımız ile esnafımız evlerini ve iş yerlerini bırakıp tatile gitmekten korkuyor. Mahallenin bekçisi olan esnafımız tatildeyken mahalledeki hırsızlık vakaları da artabiliyor.

Hırsızlar gece gündüz demeden evin ya da dükkanın boş olduğunu tespit ettikleri an soyguna gidiyorlar. Yükte hafif pahada ağır eşyaları çalan hırsızlar, vatandaşın da esnafın da canını yakıyor. Hiçbir şey bulamazlarsa kapı tokmaklarını, elektrik ve saat sayaçlarını ya da araba lastiklerini çalıyorlar. Üstelik çaldıkları eşyalardan memnun kalmadıkları durumlarda da haneye zarar verip gidiyorlar."

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Hırsızlık vakalarına karşı devletin ilgili birimlerinin yanı sıra değişik güvenlik sistemleri bulunuyor.

Polisimiz, jandarmamız, bekçimiz görevlerini yaparken, kişiler de tedbirler alabiliyor. Güvenlik kameraları, alarmlar ve güvenli kilit sistemleri ile hırsızlık vakalarının önüne geçilebiliyor.

Tabi bunların ek bir mali külfeti var.

Zaman zaman günü siftahsız kapatan küçük esnaf ve asgari ücretli aileler için bunlar lüks harcama kalemlerine giriyor.

Bir de merkezi yerlerin dışında, örneğin Başkent’te son dönemde sayıları hızla artan hobi bahçelerinde yaşanan hırsızlık vakalarına karşı maddi imkan varsa bile tedbir almak mümkün olmayabiliyor.

Bu bahçelerin önemli bir bölümünde elektrik olmadığından, güvenlik sistemi kurmak imkansız hale geliyor.

Daha önce de yazmıştım; Sincan’ın hobi bahçeleri bölgesi olan Çimşit’te vatandaşların başı hırsızlarla dertte.

Çimşit’teki bahçe sahipleri her günü “yine hırsız girdi mi acaba” endişesiyle geçiriyor.

Bahçelerine sürekli hırsız giriyor, musluk başlarına varıncaya kadar alet edevatları, tavukları çalınıyor; evleri darmadağın ediliyor…

Bu bölgede hırsızlar işi öyle ilerletmiş ki, vatandaşın bahçesindeki meyve sebzeyi bile çalabiliyorlar. Bunu yaparken de bitkileri çiğniyor, ağaçları kırıyorlar…

Anlayacağınız bahçe sahiplerine tam bir kabus yaşatıyorlar.

En son üç-dört gün önce hırsızlık olayı olmuş.

Üç-beş bahçeye birden girip, bastıkları yeri talan etmişler.

Polise, jandarmaya haber verilmiş…

Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, vatandaşı dinleyip gitmiş. Elde bir delil yok… Bir kamera kaydı, araç plakası, görgü tanığı vs…

Hiç bir şey yok.

Böyle olunca polis ne yapsın?!

Ama şu da var; delil nasıl olacak ki?

Geceleri zifiri karanlıkta bahçelere giren hırsızlar, hiçbir dirençle karşılaşmadan ellerini kollarını sallaya sallaya çıkıp gidiyorlar. Buralar hobi bahçesi. Vatandaş gündüz gelip ekip-biçip gidiyor; gece kalmıyor, kalamaz da. Bölgede elektrik yok bir kere. Elektrik çektirmenin yolunu aramışlar, Başkent Enerjisa yetkilileri tonla masraf çıkarınca vazgeçmişler.

Akü makü ile aydınlatma sağlansa bile, bu tüm bahçelerde yapılmalı. Aksi halde bölge güvenli olmayacağından, bu kez de hırsızlarla yüz yüze gelip, ırzından, canından olabilir; en başta hatırlattığım olayda olduğu gibi.

Neticede Arkapınar Hobi Bahçeleri sakinleri, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden, geceleri bölgede devriye atılmasını istiyor, bunun hırsızlara karşı caydırıcı olacağını düşünüyor.

Elden başka da bir şey gelmiyor!

Ya hırsızlara katlanacaklar, ya da bağ-bahçe uğraşından vaz geçecekler!