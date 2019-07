İbadet eden güzel ahlaklı olur

İnsanlığın en umumi özelliği doğuştan itibaren ibadet fıtratı üzere doğmasıdır. Anlıyoruz ki ibadet etmek ruhumuzun gıdası, ömrümüzün boş geçmemesi yaşantımız boyunca Allah’ı anmak onunla bir bütün olarak yaşayıp çoğalmaktır.

Doğumumuzdan son nefesimizi verdiğimiz ana kadar yaşayıp güzel işler yapıp Rabbimizin hoşuna giden işlerde bulunan kul olarak yaşayabilmek önemlidir. İbadet ruhu ve güzel ahlak bir bütün olsa hayatımız Allah’ın istediği fıtrata göre şekillenecektir.

Allah (C.C) bizlere sayısız nimet bahşetmiş. Örneğin; iş, ev, eş, çocuk bahşetmiştir. Bunun karşılığında bizden kendisine ortak koşmamayı her daim Allah’ı anan bir ümmet olmamızı istemiştir. Kuran’ı Kerimde, “Ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Böylece Allah’ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz. O Allah ki yeri sizin için bir döşek, göğü bir tavan yaptı. Gökten su indirecek onunla size rızık olsun diye yerden çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunları bile bile Allah’a ortaklar koşmayın.” (Bakara Suresi 21,22 ayetleri)

Biz insanlar şükür etmeyi bilmeliyiz. Allah’a hiçbir zaman ortak koşmayalım. Şirk ve Ria ve buna benzer her türlü şeylerden kaçınmalıyız. İnsanlar olarak umutlu olmak yapmak istediğimizi yapabilmek sadece kendi elimizde olan bir şeydir. Bizler istesek her türlü işlerde başarı gösterebiliriz.

Allah (C.C) bizleri çok güzel fıtratta yaratmış bizlere düşünelim diye akıl ihsan etmiş, sağlık vermiş, huzur vermiş ve birçok nimet vermiş, bunlar saymakla bitmez. Allah’ı anmak onunla mutlu olmak ona dertlerimizi söylemek onun istediği gibi yaşamamız bizlere hiçbir şey kaybettirmez.

Bizlere daha güzel kapıların, yolların açılacağını da gösterir. Rad Suresinde şöyle buyruluyor yüce Rabbimiz: “Onlar iman ederler ve gönülleri Allah’ı anmakla huzura erenlerdir. Biliniz ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.”

Bizler Allah’ı bol bol analım. Bu dünyada neden yaşadığımızı unutmayalım. Güzel düşünüp güzel yaşayalım.

oplumumuzun sorunlarına hep birlikte çare arayalım. Birilerini suçlamak yerine her daim kendimize bakalım.

Gönüllerimizi huzur kalplerimizi iman sevgisi ile dolduralım. Allah’a emanet olun Hayırlı Cumalar.

Selam ve Dua ile.