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Vergi dairesinin tahsilat memuru rüşvet alırken yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki vergi dairesinde tahsilat memuru olarak görev yapan Ahmet Öden (50), bir esnaftan rüşvet alırken yakalandı. Öden, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Vergi dairesinin tahsilat memuru rüşvet alırken yakalandı

Kuşadası Vergi Dairesi'nde tahsilat memuru olarak görev yapan Ahmet Öden, iddiaya göre, ilçede marketi bulunan esnaftan, vergi dairesindeki işlemleri için rüşvet istedi. Adı açıklanmayan esnaf da durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, harekete geçti.  Esnaftan, seri numaraları alınan 10 bin TL'yi  Ahmet Öden'e vermesi istendi. Öden, parayı aldığı sırada polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan Ahmet Öden, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

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