Verimli bir Ramazan ayı geçirmek için neler yapabiliriz?

Ramazan'ı Şerif ayının gelip çattığı bugünlerde, bir şeyleri düzene koyabilmek, duaya en çok ihtiyacımız olduğu bu sıkıntılı günlerde daha çok dua ve ibadete sarılabilmek adına güzel işler yapabilmek için elimizi taşın altına koymalıyız. Salgın nedeniyle evlerden çıkamadığınız bugünlerde kalabalıktan uzak, teravihten uzak, sevdiklerimiz ve o şenlikli sofralar olmadan ilk kez böyle bir Ramazan ayı geçireceğiz.

İLK KEZ BÖYLE BİR RAMAZANIMIZ OLACAK!

Özellikle Yeni Kuşak böyle bir Ramazan'ı ilk defa tadacak. Bu yüzden bizi neyin beklediğini, nasıl bir ruh hali içinde bu ayı geçireceğimizi kimse bilmiyor. Bu yüzden elimizden geldiği kadar Ramazan ayının bereketinden istifade etmenin yollarını hep birlikte aramalı ve birbirimize tavsiyelerde bulunmalıyız. Örneğin sahurda bereket vardır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Bu yüzden iyice alışmış olduğumuz çok geç yatıp öğlen kalktığımız uyku saatlerini bir kenara atmanın ve silkelenmenin tam zamanı.

SAHURUN BEREKETINİ SOFRALARIMIZA VE EVLERİMİZE TAŞIYALIM

Güzel bir şekilde alarmımızı kurup sahur vaktine kalkarak bu kısacık zaman diliminin bereketini sofralarımızın ve evlerimizin üzerine çekmeliyiz. Sahurda ve iftarda yemek düzenimize dikkat etmeli susuz bırakacak ve üzerimize ağırlık çökecek besinlerden uzak durmalıyız. Özellikle sahurda daha hafif ve sulu gıdalar tercih edelim ki gün içerisinde rahatsızlık ve susuzluk çekmeyelim. Bir insanın bir günden en verimli şekilde istifade edebilmesinin büyük yardımcılarından biri de beslenme şeklidir. Her gün kendimize bir program belirleyelim. Bu program ve plan dahilinde bir veya iki saat Kur'an-ı Kerim okumaya, ilmihal okumaya, maneviyatımızı geliştirecek eserleri tanımaya zaman ayıralım. Böylece belki de bu ay içerisinde ve şu salgın döneminde kendimizde bazı özellikleri meleke haline getirmek için bu fırsatı değerlendirenlerden oluruz. Belki de Ramazan'ı Şerif'in yüzü suyu hürmetine edeceğimiz anlık bir dua, birçok olumlu gelişmenin habercisi olacaktır kim bilebilir? Bu bilinçte her anımızı kıymetli bilip boş yere harcamak, bizlere yakışmaz. Bu aydan en güzel, en verimli şekilde istifade edebilenlerden olmamız duasıyla...

