  • BIST 118.485
  • Altın 393,531
  • Dolar 6,8533
  • Euro 7,7430
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 25 °C
»

Werder Bremen Bundesliga’da kaldı

Play-out rövanş maçında Heidenheim’a konuk olan ve 2-2 berabere kalan Werder Bremen ilk maçtaki 0-0’lık sonucun ardından gelecek sezon da Bundesliga’da mücadele edecek.
Werder Bremen Bundesliga’da kaldı

Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 16. sırada tamamlayan Werder Bremen play-out rövanş maçında ikinci ligi 3. sırada bitiren Heidenheim ile 2-2 berabere kalarak Bundesliga’da kaldı.

Werder Bremen, Voith Arena’da oynanan karşılaşmada 3’üncü dakikada Norman Theuerkauf’un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlandı.

Çekişmeli geçen maçta Heidenheim 85’inci dakikada Tim Kleindienst’in golüyle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Werder Bremen 90+4’üncü dakikada Ludwig Augustinson ile durumu 2-1 yaparken, ev sahibi ekip 90+7. dakikada kazandığı penaltı atışını Kleindienst gole çevirdi ve karşılaşama 2-2 berabere sonuçlandı.

Werder Bremen, geçen hafta oynanan ilk maçtaki 0-0’lık beraberliğin ardından rövanş maçındaki 2-2'lik sonuçla avantaj elde etti ve Bundesliga’da kaldı.

Bundesliga'da sezonu 17’inci ve 18. sırada tamamlayan Fortuna Düsseldorf ile Paderborn takımları küme düşmüş, Bundesliga 2'de şampiyon olan Arminia Bielefeld ile ikinci sırayı alan Stuttgart Bundesliga'ya yükselmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçında tarihi rekor07 Temmuz 2020 Salı 08:59
  • Galatasaray’da moraller bozuk06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:29
  • Trabzonspor'un yenilgisiz günleri06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
  • Sörloth, Trabzonspor tarihine geçti06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:19
  • Süper Lig'in 31. haftasındaki 7 maçın hakemleri belli oldu06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:19
  • 15 Temmuz şehitleri sporla anılacak06 Temmuz 2020 Pazartesi 11:18
  • Süper Lig'de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam edecek06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:27
  • Lider Medipol Başakşehir'in konuğu Yukatel Denizlispor06 Temmuz 2020 Pazartesi 10:26
  • Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92. randevuda06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:59
  • Galatasaray'da düşüş sürüyor06 Temmuz 2020 Pazartesi 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti