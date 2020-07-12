  • BIST 114.809
  • Altın 397,185
  • Dolar 6,8596
  • Euro 7,7623
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 32 °C
»

Yalova'da bu mahalleye giriş parayla

Yalova’da Kaytazdere beldesindeki Saralkent Mahallesi’nin girişinde vatandaşlardan ücret talep edilmeye başlandı. 
Yalova'da bu mahalleye giriş parayla

Yalova’nın Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde tepki çeken bir uygulama hayata geçirildi. Kum plajı ile tatilcilerin tercih ettiği bir belde olan Kaytazdere’nin sahil bölgesine girişte vatandaşlardan 5 TL ücret talep edilmeye başlandı. Plajın başlangıç noktası yerine, plaja yaklaşık 500 metre mesafedeki mahallenin girişinde başlayan uygulama, özellikle bölge halkı ve mahalleye girmek isteyen vatandaşlar tarafından tepki topladı. Zabıta ekipleri tarafından, mahalle girişinde vatandaşların tek tek ateşleri ölçülürken, mahalle girişine asılan panoda da ücretlerin hijyen malzemesi ve sahil temizliğinde kullanılacağı belirtildi.

Kaytazdere Belediye Başkan Yardımcısı Feyzullah Karaarslan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada daha Saralkent Mahallesi’nde önceden girişte bir ücret alınmadığını, ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında encümen tarafından böyle bir karar alındığını dile getirdi.

Karaarslan açıklamasında, “Sembolik olarak bir ücret alarak içerideki yoğunluğu kontrol altına alacağız, yolları da düzenli olarak kapattık. Sadece hafta sonuna özel olarak bunu yaptık. Buradaki amacımızda; alınan ücretlerle temizlik ve hijyen malzemeleri alacak ve alınan parayı vatandaşa hizmet olarak sunacağız. Buraya gelen vatandaşlar arasında akraba ziyaretine gelenlerden ve burada oturanlardan bu ücreti talep etmiyoruz. Sadece plaj kullanımı ile alakalı olarak bu ücret talep ediliyor” dedi.

Kaytazdere Beldesi Saralkent Mahallesi sakinlerinden Erdal Üzmen ise, “Saralkent Mahallesi, devletin açık olan bir alanı ve mahallesidir. Şu anda buraya giriş yapmak parayla” diye serzenişte bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayasofya Camisi'ne yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi12 Temmuz 2020 Pazar 14:47
  • Sakarya'da havai fişek fabrikası bölgesindeki çalışmalar tamamlandı12 Temmuz 2020 Pazar 14:46
  • 15 Temmuz gazisi Yarar'dan devlete destek teşekkürü12 Temmuz 2020 Pazar 14:40
  • İstanbul'da normalleşmeyle şehirlerarası otobüs sefer sayısı günde 1150'ye çıktı12 Temmuz 2020 Pazar 14:40
  • Dört il için kuvvetli yağış uyarısı12 Temmuz 2020 Pazar 14:38
  • Bursa'da kamyonet, traktöre çarptı: 1 yaralı 12 Temmuz 2020 Pazar 14:21
  • Bakan Albayrak'tan Soylu'ya başsağlığı mesajı12 Temmuz 2020 Pazar 14:20
  • Prof. Dr. Fahameddin Başar: Ayasofya, İstanbul'un fethinin bir hatırası12 Temmuz 2020 Pazar 14:05
  • Bakan Çavuşoğlu: Hafter çekilmediği sürece Libya hükümeti taarruza devam etmekte kararlı12 Temmuz 2020 Pazar 14:04
  • Terör örgütü PKK/KCK'nın 'eylem' yalanı çürütüldü12 Temmuz 2020 Pazar 14:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti