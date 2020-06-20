Yapı kayıt belgeli hobi bahçeleri ne olacak?

TBMM Tarım Komisyonu Başkanı, hobi bahçeleriyle ilgili yasa hazırlığı içerisinde olduklarını açıkladı.

Tarım Bakanı da konuyla ilgili bir soru üzerine, izinsiz hobi bahçesi alanları, almayı düşünenleri uyardı; “Yıkımla karşılaşabilirsiniz” dedi.

Anlaşılan o ki, hobi bahçelerine yaptırım konusunda Hükümet ciddi.

Olmalı da ancak çok geç kalınmadı mı?

Gazetemizi takip edenler bilirler; kaç yıldır bu konuda “bir husus”un altını çiziyoruz:

Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşın, şehrin bunaltıcı havasından doğa ve doğala kaçma arayışına girdiğinde karşısına hobi bahçeleri çıktığını, koca çiftlik ve müstakil villalara oranla çok daha uygun fiyata oldukları için rağbet gördüklerinden sürekli yeni yeni hobi bahçeleri oluştuğunu ve buraların yol, yapı, elektrik ve su gibi sorunları olduğunu, bu nedenlerle yer yer çirkin bir görüntü de oluşturduklarını, devletin bu konuda yol açıcı, yol gösterici ve yardımcı olması gerektiğini söylüyorum.

Malum zenginimiz istediği yerden istediği arsayı, tarlayı, bağ-bahçeyi alıyor, üzerine istediği evi, villayı, çiftliği dikiyor; doğa ve doğalın tadını sonuna kadar çıkarıyor. Yeter ki para olsun…

Ama hobi bahçeleri böyle değil. Daha ziyade gariban işi!

Bu nedenle devletten hep bu konuda bir beklenti içinde oldum. Toprak, doğa ve doğal meyve sebzeden imkanları ölçüsünde garibanın da faydalanmasının yasal zemin ve sahada önünün açılmasını istedim. Tarımsal arazilerin heba olmaması, çarpık yapılaşmaların yaşanmaması için hobi bahçelerine yerler tahsis edilebileceğinden, buralara yol, elektrik, su hizmeti sunulmasından söz ettim, durdum…

Şimdiye kadar bu konuda bir adım atılmadı.

Hobi bahçelerinin sayısı arttı arttı, devlet bugün harekete geçti.

Peki bugün bu sorun nasıl çözülecek çok merak ediyorum doğrusu.

Bir kere Yapı Kayıt Belgesi olan bahçelerin durumu ne olacak?

Hatırlayın lütfen:

2018 yılından önce izinsiz olarak inşa edilmiş yapılar için İmar Barışı Yasası yürürlüğe kondu ve bu yapılar “kaçak” olmaktan çıkarıldı. Kanun kapsamına giren ve ücretini yatırıp müracaatta bulunan tüm yapılara Yapı Kayıt Belgesi verildi, bizzat Bakanlık tarafından. O zaman devlet başvuru alırken “hobi bahçelerindeki yapılar başvuramaz” demedi. 2018’den önce yapılmış hemen hemen tüm hobi bahçelerinin Yapı Kayıt Belgesi var bugün.

Meclis’ten çıkması öngörülen yasa bu konuda ne diyecek?

Hobi bahçeleriyle ilgili yasal düzenleme Yapı Kayıt Belgeli(YKB) yapıları da kapsasa bir dert kapsamasa bir dert!..

Devlet kısa bir süre öncesinde YKB vererek “kaçak” olmaktan çıkardığı yapıyı, bugün “kaçak” sayıp yıkabilir mi?

Yıkmaya kalkarsa toplumdaki karşılığı ne olur?

Şimdilik bu soruların cevapları bilinmiyor.

***

Bu arada gerek Sayın Komisyon Başkanı, gerekse Sayın Bakan’ın açıklamalarından anladığım kadarıyla, öncelikli olarak “noter satışlı” yani kooperatif hisseli hobi bahçeleri sorun olarak değerlendiriliyor; asıl buraların yasal olmadığı, cezai işlem yapılacağı ve yıkılacağı vurgulanıyor.

Ancak buralarda da vaziyet aynı ki…

2018’den önce yapılmış kooperatif hisseli hobi bahçelerinin hemen hemen tamamı İmar Barışı’ndan faydalanmış durumda.

Devlet o zaman buralara da “siz bu haktan faydalanamazsınız” demedi.

O yapı 2018 öncesinde inşa edilmiş ve İmar Barışı ücreti ödenmiş ise, hobi bahçesiymiş, kooperatif hisseliymiş bakılmaksızın Yapı Kayıt Belgesi verildi. Bu şekilde devlet vatandaşa “senin bu yapın artık kaçak olmaktan çıktı, yıkılmayacak” demiş oldu.

Bugün elinde Yapı Kayıt Belgesi olan yeri “kooperatif hisseli hobi bahçesi” diye yıkmak nasıl olacak, bu konuda nasıl bir formül geliştirilecek inanın çok merak ediyorum.

Yasanın çıktığı tarih milat kabul edilip, bundan sonrakiler için mi bağlayıcı olacak?

Tüm bu soruların cevaplarını yasal düzenleme ete kemiğe bürününce görebileceğiz.



