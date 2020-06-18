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Yargıtay sözde 'yurtta sulh konseyi' listesinde içişleri müsteşarı olarak yer alan Faruk Bal'ın cezasını onadı

Yargıtay, sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski tuğgeneral Faruk Bal'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsini onadı.
Yargıtay sözde 'yurtta sulh konseyi' listesinde içişleri müsteşarı olarak yer alan Faruk Bal'ın cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirilen eski Kastamonu Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Faruk Bal'a, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Daire, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin açılan davada, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesinin Bal hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Bal'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Bal'ın, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı ByLock'u kullandığı belirtilen kararda, 11 Temmuz 2016'da, darbe girişimi sırasında haberleşmeyi sağlayan araçların yayın akışının kesilmesi halinde darbeciler tarafından haberleşmek amacıyla kullanılması için kendi birliğinde ihtiyaç olmadığı halde 190 GPS özellikli telsiz talebinde bulunduğu, sanığın bu telsizleri darbecilere tahsis ettiği vurgulandı.

Faruk Bal'ın, sözde "yurtta sulh konseyi" atama listesinde Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanı ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görevlendirildiği aktarılan kararda, sanığın bu amaçla darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da askeri teamüllere aykırı olarak Ankara'ya geldiği kaydedildi.

Kararda, Bal hakkındaki hükümde bir isabetsizlik görülmediğine işaret edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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