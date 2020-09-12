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Yarınlarımız Güzel Olsun

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Göknur Çekinmez

İnsanoğlunun karşılaşmış olduğu en büyük sorunlardan biriyle karşı karşıyayız. Covid-19 
Sorun küresel çözüm ulusal diyerek başladığımız bu yolda üzerimize düşenleri yapıyor muyuz? Kısaca örneklendirecek olursak; maske takmıyor, sosyal mesafeye uymuyor ve yetmezmiş gibi kullandığımız maskeleri yerlere atıyoruz. En acısı da "maskeni tak!" diyenlere karşı hemen şiddete koşuyoruz.  Örneklere bakacak olursak üzerimize düşenleri yerine getirmiyoruz. Bana bulaşmaz diye bir düşünce bize en doğru gelen yolmuş gibi o yönde ilerliyoruz. Kurallara uymak insan olarak zor gelse de bu virüs yaş tanımıyor kendini düşünmüyorsan etrafındakini, aileni düşün. Düşün ki, millet olarak başa çıkalım. Düşün ki, gecesine gündüzüne katmış sağlık çalışanlarımızın emeklerini boşa çıkarmayalım. Unutmayalım sorun küresel ama çözüm bireyselde. Vatandaş olarak duyarlı ol ki yarınlarımız güzel olsun.

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