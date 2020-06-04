Yaş meyve ve sebze ihracatında aslan payı Akdeniz'in

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 915,4 milyon dolarlık ihracatın yüzde 68'ini Mersin, Antalya ve Hatay sırtladı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin yılın 5 ayında gerçekleştirdiği yaş meyve ve sebze ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 yükseldi.

Türk ihracatçılar, söz konusu dönemde 27 sektörden ürün satarken, yaş meyve ve sebze sektörü mayıs ayında dış satımını oransal bazda en fazla artıran sektör olarak ön plana çıktı.

Yılın 5 ayında yapılan 915,4 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze satışının yüzde 68'ini Mersin, Antalya ve Hataylı üreticiler gerçekleştirdi.

Mersin'in bu dönemde yaş meyve ve sebze ihracatı yıllık bazda yüzde 25,2 artarak 231,9 milyon dolar oldu.

Bu şehri, aynı dönemde dış satımını yüzde 25,5 yükselterek 217,4 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze satan Antalya takip etti. Hatay ise yaş meyve ve sebze ihracatını yüzde 7,7 artırarak 170,7 milyon dolarlık ürün sattı.

Sektörün dış satımında ön plana çıkan diğer iller ise İzmir, Trabzon, Adana, İstanbul, Şırnak, Muğla ve Artvin olarak sıralandı.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirmeyen Diyarbakır, Batman, Balıkesir, Kilis, Tokat, Yozgat ve Aksaray bu yıl ürün sattı ve toplam 60 şehirden ihracat yapıldı.

Türk meyve ve sebzesi en çok Rusya'ya satıldı

Sektörün ülkeler bazındaki ihracat rakamları incelendiğinde, Rusya ön plana çıktı. Bu ülkeye gerçekleştirilen dış satım 289 milyon dolarla yıllık bazda yüzde 25,8 yükseldi.

Türk yaş meyve ve sebzesine Rusya'nın ardından en fazla talep Romanya ve Ukrayna'dan geldi. Romanya'ya ihracat yılın 5 ayında yüzde 32,6'lık artarak 94,6 milyon dolara ulaşırken, Ukrayna'ya dış satım yüzde 54 yükselerek 77,1 milyon dolar oldu.

Almanya, bu dönemde Türkiye'den 61,1 milyon dolarlık ve Irak 58,4 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze satın aldı. Böylece ocak-mayıs döneminde söz konusu 5 ülkeye gerçekleştirilen yaş meyve ve sebze ihracatı, sektörün toplam dış satımının yüzde 63'ünü karşıladı.

Türk meyve ve sebze ihracatçılarının ürünleri bu dönemde dünyanın 117 noktasından alıcı buldu. Geçen yıl bu sektörden dış satım gerçekleştirilmeyen Gabon, Mali, Yeşil Burun Adaları, Kongo, Angola, Antigua ve Barbuda, Burkina Faso, Tanzanya, İzlanda ve Küba'ya ise bu yıl ürün satıldı.