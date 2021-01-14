Yasak Yokmuş Gibi 

Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı hakkında bazı yanlış bulduğum konular var.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde insanların vurdumduymaz tavırlarına çok sinir oluyorum.

Sanki herkes ceza aldığı için evindeymiş de, dışarı çıkanlara ödül veriliyormuş havası var.

Hafta sonu markete diye çıkan kişilerin; düğüne gider gibi sağda solda gezdiğini, çocukların sokak ortasında topluca futbol oynadığını, yaşlılarımızın parklara akın ettiğini görebiliyorum.

Yasağın uygulanması konusunda şüphelerim var.

Elbette yasak uygulanmasın demiyorum. Ancak uygulanan yasağın denetimlerinin yapılmasının hafif kaldığını düşünüyorum.

Çünkü hafta sonu geldiğinde herkes özgürce geziyor, istediği yere gidiyor gibi bir görüntü var.

Kısıtlamalarda tam kapanmaya gidildiğinde bu ülkede çikolata ve gofretlerin hava da uçuştuğunu gördük.

Ancak tam kapanma olmadığı bu dönemde en azından ilçeler arası denetimler sıklaştırılabilir.

Ben Sincan’da yaşıyorum. Ama çoğu zaman yasak başladığında bekçi ve polis ekiplerini hiç görmediğim zamanlar oldu.

Bundan kaynaklı olarak insanlar sokakta rahatça gezebiliyorlar.

Örnek verecek olursam; yasak zamanı dışarı çıkmak için özel izni olanlar var.

Sağlıkçılar ve kargocular ve benzeri meslek gruplarını görebiliyoruz.

Ancak yasağa uymadan gezen; kargocular, sağlık çalışanları ve basın personellerinin varlığını biliyorum.

İzni olanların bu izni hor kullandığını düşünüyorum.

Bu düşüncelerin yanı sıra; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklamasında kısıtlamalarda yavaş yavaş azalmaya gidileceğini belirtti.

Ancak aşıya güven duyulduğundan dolayı yapıldığını düşündüğüm bu açıklamanın erken yapıldığını düşünüyorum.

İnsanlarımızın yasak zamanında sokakta gezdiği, restoranların gel al servisleri uygulanırken; alışveriş merkezi kenarlarında yemek yediğini gördü bu ülke.

O yüzden ufak bir hafifleme hepimizi yeniden tehlikeye sokabilir.

Umarım uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması denetimleri artar ve umarım cezalar bu kadar hafif kalmaz.

İhtiyaç ve gereklilik durumlarında kimsenin dışarı çıkmasına asla bir lafım yok.

Ancak gereksiz yere kuru kalabalık yapmanın da mantıksız olduğunu düşünüyorum.