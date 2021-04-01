Yasaklar Yeniden Devrede

4 Mart 2021 tarihinde yazmış olduğum; “Umarım Başa Dönmeyiz” başlıklı yazımda da belirttiğim ifadeler bugün doğruluk kazandı. Korona virüs kapsamında uygulan yasakların, kaldırılması sonrasında; bugünleri arayacağımızı belirtmişti.

Aslında sadece benim yazmış olmam değil, tüm Türkiye’nin beklemiş olduğu olay gerçekleşti. Evet. Sokağa çıkma yasakları yeniden devreye girdi. Kongrelerin tıklım tıklım dolduğu, sokakların akın akın insan kaynadığı, AVM’lerin ve piknik alanlarının kalabalık olduğu günler sonrasında yasaklar yeniden başlatıldı. Kısacası; “herkes dışarda” geziyor söylemleri eşliğinde yeni bir döneme daha girdik ve devam ediyoruz…

4 Mart 2021 tarihinde yazmış olduğum köşe yazımın, hemen sonrasında açıklanan verilere göre; 4 Mart 2021 tarihli korona virüs vaka sayısı 11.300 civarındaydı. Nisan ayına gireceğimiz şu günlerde ise; korona virüs vaka sayısının 32.400 civarında olduğunu görüyoruz. Kıyas ettiğim tarihler arasında meydana gelen korona virüs dolaylı vefat sayısı ise; iki katına çıktı ve yeni bir rekor kırdı.

Peki böyle olması daha mı iyi oldu? Elbette hayır. Çünkü kimse yasaklara uymak istemedi. Yasaklar kalktığı için “oh be biraz gezelim, tozalım” diyen herkes, kendini evden dışarda buldu. Ama herkes haklıydı, uzun bir süre evde tıkalı kalmayı kim isterdi… Bir de bunun yanında “korona yok ya, kongreler doluyor” diyenler oldu. Bu konuda daha başka bir şey demeye gerek yok. İş artık ciddi bir boyuta bindi.

Öyle ki; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar bile alay konusu oldu. Maske, mesafe, temizlik ifadelerini kullanarak; haritayı mavi yapalım diyen Bakan Koca’ya vatandaşın cevabı gecikmedi ve “lebalep” kongre fotoğraflarıyla yanıtlar verildi.

Bundan sonra ki süreçte, kim ne kadar dikkat eder ve virüsten korunur bilmiyorum ama, tek dileğim sağ salim gireceğimiz Ramazan ayından; sağ salim çıkabilmek. Günlük vaka sayısının tekli rakamlara düştüğü günlerde görüşmek dileğiyle. Sağlıklı, huzurlu ve koronasız günler dilerim.