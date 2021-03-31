Tek bir damlanın kıymetini bilelim

Tatlı su miktarının yüzde 70’ini tarımsal sulamada, yüzde 22'lik kısmını üretim ve enerji elde etmek amacıyla, geriye kalan yüzde 8'lik kısmını ise içme suyu ve evlerdeki ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz.

Tarımdaki sulama oranının oldukça yüksek olmasının en başlıca sebebi vahşi sulama yöntemlerinin devam etmesi.

Tarımda vahşi sulama yöntemlerinin devam etmesi nedeniyle temel yaşam kaynağı olan tonlarca su boşa akıtılmış oluyor!

Canlıların temel yapı taşının su olduğunu ve susuz bir yaşamın asla mümkün olamayacağını hepimiz biliyoruz.

Su kaynakları git gide azalırken 2050'ye kadar dünyada su talebinin yüzde 55 artış göstermesi bekleniyor.



Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, tarımda su tasarrufunun sağlanabilmesiyle ilgili çok güzel bir öneri sundu.

Tatlı suyun en çok tarımda kullanıldığına işaret eden Öztürk, çiftçilerin kuru tarım sulamasına diğer bir adıyla damlama sistemine geçmesini istedi.

Öztürk, "Çiftçilerimizi bir konuda özellikle uyarmak istiyorum. Kuru tarım sulaması diye bir uygulama var. Suyu direkt toprağa vermek ve toprağı doyurmak yerine kuru tarımla suyu direkt fideye vermek şeklinde uygulamalarımız var. Bu tür uygulamalarla domates, salatalık, patlıcan gibi ürünlerde çok ciddi verim söz konusudur. İçme suyu önceliğimizdir. Dolayısıyla yarın tarımla uğraşan vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına şiddetle kuru tarım sulamasını öneriyoruz. Vatandaşlarımızın yarın mağduriyet yaşamamaları için şimdiden hassasiyet oluşturmaları gerekiyor." diyerek çiftçileri suyu korumaya davet etti.

Tarımdaki yani en çok su tüketim alanında oranı ciddi şekilde düşürmek için güzel bir öneri.

Bu konuda ülkemizde ne gibi çalışmalar yapılabilir?

-İlgili bakanlığımız tarımda damlama sisteminin sıkça kullanılması için çiftçilere önemli destekler sağlamalı, yerel yönetimler de bu konuda çiftçiye omuz vermelidir.

-Vahşi sulamanın zararları çiftçiye bilimsel örnekleriyle anlatılmalıdır.

-Üniversitelerin tarımla ilgili bölümlerinde görev yapan değerli hocaları, sahada çiftçileri bilinçlendirmelidir.

-Okullarda doğru su kullanımı dersleri verilmeli, ülkemizin su zengini ülke olmadığının altı çizilmelidir.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Suyun tek bir damlasını boşa akıtmamak için herkese görev düşmektedir.

Yarınlarda su sıkıntısı çekmemek için yüzde 60 su tasarrufu sağlayan damlama sistemine çiftçilik yapan her vatandaşımız geçmek zorundadır.

Gerekirse, su tasarrufu sağlayacak sistemleri devlet ücretsiz çiftçiye sağlamalıdır.

Tarımdaki su kullanım oranının düşürmek elimizdedir. Lütfen suya saygı duyalım.

Yarınları susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya bırakmayalım. Suyumuzun kıymetini bilelim.