Yaşantımıza Zarar Verir Hale Geldi

Hayatımıza akıllı telefonların girmesiyle birlikte pek çok yeni kavram da oluştu.

Cep telefonları ilk çıktığında gerçekleştirebildiği eylemler halen devam ediyor olsa da şimdilerde insanların etkileşim kurmak için bu iletişim araçlarını ve bu araçlara yüklenen uygulamaları yükleyerek etkileşimin bir tık ötesine ulaştığı görülüyor.

“Sosyal medya” olarak adlandırdığımız bu mecralar yeni iletişim araçlarını kullanan tüm bireylere sürekli olarak enformasyon iletiyor. Bunların bir kısmı salt habercilik adına yapılan olumlu yayınlar olsa da doğrulardan daha çok karşılaştığımız asılsız haberler ve cinsel içerikli paylaşımlar dünya toplumlarını etkilemekte doğru kaynakların sunduğu enformasyondan fazlasını sunarak etki alanını artırıyor.

Ceplerimizdeki akıllı telefonlara, yanımızdan ayırmadığımız tabletlere hiçbir ücret ödemeden yüklenebilen bu uygulamalar kimi zaman yararlı paylaşımların da yapıldığı, toplumun doğru alanlara yöneltildiği, sosyal sorumluluk farkındalıklarının yayılmasında da etkin rol oynamaktadır. Bu bakımdan hiçbir olumsuz eleştiri getirmek mümkün değil ancak insanlık aleminin kullanımında bulunan her aracın ilk çıkışında halisane amaçlarla ortaya çıkmış olması o aracın daha sonra kötü niyetli kişiler tarafından kendi kötü emellerine alet olarak kullanmayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki ister yazılı olsun ister görsel olsun bütün medya organları ilk çıktıkları kadar masum değildir. Bunu bazı örneklerle destekleyecek olursak, sigara geçmişte de her ne kadar itiraf edilmese dahi zararlı olduğu bilinen bir madde ve bu maddenin reklamları bir aralar bütün medya organlarında tam sayfa boy gösterdiği ve bütün toplumsal doneleri de kullandığı biliniyor. Aynı şekilde sinemalarda da viral olarak toplumlara empoze edilmekteydi. Hatta spor müsabakalarına sponsor olarak oradan da fırsat devşirmekteydi. Şükürler olsun ki artık alınan önlemlerle ve yol açtığı hastalıkların anlatılmasıyla bu kötü enformasyon hayatımızdan uzaklaştırıldı.

Sigara ile sosyal medyanın ne alakası var diyor olabilirsiniz ancak onun da zararı topluma, nasıl sigara ciğerlerimize, kalbimize hasılı bütün vücudumuza zarar veriyorsa sosyal medyada yer alan zararlı içerikler de gözlerimizden başlayarak tüm sosyal çevremize ve yaşantımıza zarar veriyor.

Sigaranın zehirlediği gibi bu gibi uygulamalar toplumu en derinlerden zehirlemektedir. Toplumun en önemli yapı taşı olan aile bu uygulamalar ve bunların yanlış kullanımı sebebiyle deformasyona uğramaktadır. Örneğin yer bildirimi yapılan yani bulunduğunuz konumu arkadaşlarınızla paylaştığınız uygulama kötü niyetli kullanıcılar tarafından fuhuş pazarlıklarının rahatlıkla yapıldığı bir mecraya dönüşmüş durumda. Bu çirkin durum toplumun her kesimini tehlike altına almaktadır. Yukarıda da belirttiğim gibi ücretsiz ve tüm akıllı cep telefonları ve tablet gibi cihazlara rahatlıkla yüklenen uygulama çocuklarımızın ve gençlerin de kolayca erişimine açık. Farzı misal çocukları bunlardan uzak tuttuk ya ebeveynleri nasıl uzak tutacağız?

Bu platformlardaki paylaşımlar, beğeniler, istekler zaman zaman aile birlikteliğinin bozulmasına hatta eşler arasının açılmasıyla birlikte aile birlikteliğinin dağılmasına neden olmaktadır. Yani toplumu oluşturan en önemli yapı taşı daha kökten çürümeye uğramıştır. Bu uygulamalar her ne kadar yaralı faaliyetlere ön ayak olsa da yol açtığı sorunlar daha büyük yaraların oluşmasının önünü açmaktadır.

Yalnızca bu da değil yapılan yalan haberler sosyal medya yoluyla dezenformasyon ile toplumda infialler oluşturmakta. Kaynağı araştırılmadan yapılan paylaşımlar herkesin iyi bildiği sosyal medya ortamlarında fütursuzca paylaşılarak olmamış olaylar sanki olmuş gibi yapılarak toplum kötü yönde etkilenebilmektedir.