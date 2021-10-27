İslam Evrenseldir

Hz. Adem Peygamberimiz’le gelen ne kadar Peygamber varsa bizim Peygamber’imizdir. Allah’ın Resulü’dür. Bunlara inanır ve iman ederiz. Sayabildiklerimden bazıları Kur’an-ı Kerim’de geçen Hz. İdris, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz. İsa vs. gibi son Peygamberimiz de Hz. Muhammed Mustafa’dır.

Yalnız Hz. Muhammed Mustafa Peygamberimiz ile Allahuteala peygamberliğe son noktayı koymuştur. Son Peygamber diye görevlendirilmiştir. Allah’ın gönderdiği Hz. Muhammed Mustafa’ya gelen vahy bildirilen din sadece Arabistan kıtasına, Hindistan’a Pakistan’a, Avrupa’ya Türkiye’ye, Amerika’ya gelmediği gibi beyaza, siyahiye de gelmemiştir. Afrika’ya Avrupa adasına vs hiçbir yere değil bütün dünyaya, bütün insanlığa gelmiştir. Nerede insan varsa İslam’ın davetlisidir. Beyazı, siyahisi, sarısı, rengi olmadığı gibi hiçbir ayrım yapmadan bütün insanlığa gönderilmiştir. İnsanlığın kurtuluşunu öğretmektedir. Son Peygamber’imizi liderimiz, önderimiz olan vahyin muhatabı Kur’an-ı Kerim’in geldiği son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’dır.

İslam ile birlikte insanlığa, insanlara değer verilmiş vahiyle hakları belirtilmiş, yasakları, kuralları ve müjdeler belirlenmiştir.

Yıllar önce Afrika’dan getirilen milyonlarca erkeği, kadını, çocuğu pazarlarda mal gibi, eşya gibi köle olarak alınıp satılmıştır.

Milyonlarca köleler yollarda can vermiş, ölmüştür. Alınıp satılıp mal yerine konduğu sahibi olduğundan tasarrufu da kölenin sahibine yetki verilmiştir.

Köleliğin en fazla olduğu yer Afrika olduğundan çok geri kaldığı söylenmektedir.

Eskiden savaşlarda esir olanlar, ağır suç işleyenler, borcunu ödeyemeyenler, korsanlar tarafından kaçırılanlar da köle kabul olduğu söylenmektedir.

Dinlerin ismi Hz. Adem Peygamber’den bu tarafa İslam’dır. ‘İnneddine indallahil İslam’ yani ‘Allah katında din İslam’dır.’ Ama farklı kültürler, medeniyetler vardır. Buna da saygı duyarız, değer veririz.

İslam, diri diri gömülen kız çocuğuna gömmeyi kaldırmış, yasaklamış, cenneti de ananın ayağının altına sermiştir. Büyük inkılaptır. Kadın – erkek ayrımına son vermiştir. Allah katında her birinin ayrı görevleri ve değerleri vardır.

Irkçılığı ortadan kaldırmış, Peygamberimizin en sevdiklerinden, ilk ezanı okuyan Bilal siyahidir ama beyazla siyahi arasında fark yoktur. Üstünlük Allah katındaki takva üstünlüğüdür. Allah’a yakınlığıdır.

İnsanları perişan eden, öldüren, zulmeden ne kadar emperyalist uygulamalar varsa kaldırılmıştır. İnsana en büyük değeri ve en büyük cennet müjdesini vermiştir.

Allah, Peygamberimiz kanalı ile gönderdiği her karanlığı aydınlatan, son vahiy kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Onun için insanlar ‘hak ve batıl’ diye ikiye ayrılmıştır. Hak müjdesini verdiğini cennetle müjdelemiştir. Batıl dediğimiz de cehennem ile uyarılmıştır. Şeytana uyanlar, cehennemi kendileri tercih etmiştir. Bu, kıyamete kadar devam edecektir.

Tek olan İslam’ı ve ona göre iman edip yaşayanların bir ve beraber olması, Allah’ın ipine sımsıkı sarılmasıdır. Peygamberimiz tarafından bizlere kadar gelen Kur’an-ı Kerim’e uyanlara, yaşayanlara ne büyük müjdeler vardır.