  • BIST 1.104
  • Altın 464,293
  • Dolar 7,6647
  • Euro 8,9593
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 22 °C
»

Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil

Türkücü Yavuz Bingöl, "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna açık açık  "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta" cevabını verdi.
Yavuz Bingöl: Yandaşlık kötü bir şey değil

Son yıllarda AK Parti Hükümeti'yle yakınlaşmasıyla dikkat çeken türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna açık açık  "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta" cevabını verdi.

Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programının konuğu oldu.

Muhalefetin "AK Parti yandaşı" eleştirilerine cevap veren oyuncu Yavuz Bingöl, açık ve net ifadeleriyle dikkat çekti. 

"YANDAŞLIK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

"Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta" dedi. 

"BU ÜLKENİN SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUM"

Bingöl şöyle devam etti:

"Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim."

"HAKKIM ÖDENMEZ"

"Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım."

"BENDEN YARDIM İSTEDİLER"

Yavuz Bingöl, kendisini "AK parti yandaşı olmakla" eleştiren CHP'yle ilgili de "CHP'li bir belediye, İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener, Bahçeli'nin "kapatılsın" dediği Türk Tabipleri Birliği ile görüştü17 Eylül 2020 Perşembe 22:13
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı17 Eylül 2020 Perşembe 14:06
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar17 Eylül 2020 Perşembe 11:41
  • İYİ Partili Ağıralioğlu: Ege'de, Akdeniz'de bir adım geri atmamalıyız15 Eylül 2020 Salı 17:26
  • Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu Anayasa Mahkemesi gündeminde15 Eylül 2020 Salı 10:37
  • Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsun, ayıptır14 Eylül 2020 Pazartesi 15:44
  • Bakan Çavuşoğlu: Suriyeli kardeşlerimize yardım elimizi uzattıkça, teröristler rahatsız oluyor14 Eylül 2020 Pazartesi 15:43
  • Kılıçdaroğlu'dan Başkan Böcek'e ziyaret14 Eylül 2020 Pazartesi 15:42
  • TBMM Başkanı Şentop: Fransa'nın esas rahatsızlığı Türkiye'nin özellikle Afrika'da etkin oluşuyla ilgilidir11 Eylül 2020 Cuma 16:37
  • İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı: Diğer partilerle de görüşme yapılabilir11 Eylül 2020 Cuma 15:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti