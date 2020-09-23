Türkücü Yavuz Bingöl, "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna açık açık "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta" cevabını verdi.

Son yıllarda AK Parti Hükümeti'yle yakınlaşmasıyla dikkat çeken türkücü ve oyuncu Yavuz Bingöl, "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna açık açık "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta" cevabını verdi.

Yavuz Bingöl, TV100'de yayınlanan Nokta programının konuğu oldu.

Muhalefetin "AK Parti yandaşı" eleştirilerine cevap veren oyuncu Yavuz Bingöl, açık ve net ifadeleriyle dikkat çekti.

"YANDAŞLIK KÖTÜ BİR ŞEY DEĞİL"

"Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna cevap veren ünlü türkücü, "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta" dedi.

"BU ÜLKENİN SORUNLARIYLA İLGİLENİYORUM"

Bingöl şöyle devam etti:

"Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim."

"HAKKIM ÖDENMEZ"

"Özellikle sol sendikalar, dergiler, gazeteler ve radyolar benim 30 yıllık emeğimin hakkını asla ödeyemez. Ben çok sayıda dayanışma konserine gitmiş bir insanım."

"BENDEN YARDIM İSTEDİLER"

Yavuz Bingöl, kendisini "AK parti yandaşı olmakla" eleştiren CHP'yle ilgili de "CHP'li bir belediye, İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" ifadelerini kullandı.