Yeni Bir Yıl Muhasebesi  

Yeni bir yıl bizlerin geri kalan ömrümüzden bir yılın geçtiğini ve bizlerin geçmiş ve gelecek günlerimizin nasıl geçirdiğini düşünmemiz için iyi bir yıl örnektir. İnsanlar boş yere yaratılmadığının farkına varmalı, düşünmeli bu geçen yılda Allah’a kulluk görevimizde neleri yerine getirdik ve nasıl çaba harcadık, insan olarak kul olarak bu gibi konuları düşünüp daha özenli davranmalıyız. Dünya hayatı bizler için bir imtihan hayatı ve gelip geçici menfaatlerle dolu hayat biçimimizdir.

Oysaki bunu değiştirecek olanda biz kullarıdır, hayatımızı, ömrümüzü nerede kullandığımızı ne gibi yanlışlıklar yaptığımızı kimlerin kalbini kırdığımızı kimleri üzdüğümüzü düşünüp yanlışlarımızı yeni bir yıl içerisinde düzeltmeliyiz. Yeni yıl bizlere Cenabı Allah’tan daha güzel işler yapmaya, iyi iş kapıları açmaya, güzel okul isteyenlere, iyi yerlere gelmesine ve bunun gibi daha birçok güzel dileklerde bulunmaya özen göstermeliyiz.

Hayatı sadece dünya hayatından ibaret sanmamalıyız, Kuranı Kerimde, “Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkı ile haberdardır. Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın, işte onlar fasık kimselerin ta kendileridir.” (Haşr Suresi 59 ayet) buyurularak müminler sorumsuzca bir yaşayıştan ve Allah’a karşı gelmekten sakınılmıştır.

Hz Ömer Ra da bir hutbesinde Müslümanlara şöyle tavsiyelerde bulunmuştur, Siz hesaba çekilmezden önce kendi kendinizi hesaba çekiniz, amelleriniz tartılmadan önce siz kendi kendinizi tartınız büyük hesap gününe hazırlanınız.

Bizler bu dünya yaşantımızda kendimizi hesaba çekmeliyiz, insanlara davranışlarımızda kalp kırmamaya, insanları incitmemeye özen göstermeliyiz. Peygamber Efendimiz hiç biriniz başına gelen bir sıkıntıdan dolayı ölümü istemesin eğer mutlaka isteyecek olursa Allah’ım yaşamak benim için hayırlısı olduğu sürece beni yaşat, ölüm benim için hayırlıysa canımı al desin, buyrulmuştur. İnsan başına gelen her sıkıntıya karşı dimdik durmalıyız, Allah’ın bize verdiği nimetleri hatırlamalıyız, her daim şükür ve tevekkül içerisinde olmalıyız, Allah’a olan sevgimizi, itaatimizi Hz Peygamber Efendimiz (S.A.V) olan akıbetimizi, bağlılığımızı başta anne, babamız olmak üzere akrabalarımıza, komşularımıza ve diğer din kardeşlerimize karşı görevlerimizi yerine getirmeliyiz, ölüm gelip çatmadan ömrümüzü hangi yolda tükettiğimizin, vücudumuzu nerede yıprattığımızın, malımızı nerede kazanıp nereye harcadığımızın bildiklerimizle nasıl amel ettiğimizin muhasebesini mutlaka yapmalıyız. Allah’a karşı sorumluluğumuzu en iyi bir şekilde yerine getiren bir kul olabilmek dileği ile Selam ve Dua ile.