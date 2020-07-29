Yeni Hikaye

Günlerce virüsün çıkışı ve yayılışı konusunda ABD ve Çin arasında karşılıklı suçlamalar devam etti. Sonuç olarak virüs ABD VE Çin dışındaki ülkeleri de esir aldı.

Yeni dünyanın yapılanmasında Corona 19 gibi değişik ürünler tehdit olarak kullanılacağa benziyor.. Burada virüsü bulan, kullanan, oyunu yönetenlerin tezi: ”İnsanlar dünyaya çok fazla geliyor.” Bunun büyük bir kısmını yok etmek gibi araştırmacılar izah ediyor. Corona 19’un bunun başlangıcı olduğu söyleniyor.

3. Dünya savaşının Dijital bir savaş olduğunu ilk gösterinin Corona 19 ile başladığı ifade ediliyor. Corona 19 uygulamasında da hedeflerine ulaştıklarına tam inanmıyorum. Bütün dünya ile birlikte en fazla mağdurlar da, bunu bulup dünyaya yayanlar oldu.

ABD belli yaşın üstündekileri ölüme terk etti. Hazırlıkları yetersiz kaldı. Çin toplu ölümlerde kesin bilgiler alınamadığı söyleniyor. Modern dünya dediğimiz Avrupa ve diğer ülkeler yeterli olamadılar. Dünya nüfusunu azaltalım derken şimdiye kadar İslam ülkelerinde Afrika’da vs. insanlar ölürken, kendi insanlarının ölümünün önüne geçemediler.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere 70’e yakın gelişmiş ülke hazırlıksız yakalandı. Oyunlarının bir kısmı ayaklarına dolandı.

Ülkem hem hazırlıklıydı ve geleceği çok iyi yönetti. Şehir hastaneleri ile birlikte üstünlüğü sağladık.

Solunum cihazı, maske vs. gerekli malzemelere kendimize yeter olduğumuz halde ABD, AB dâhil Dünyanın birçok ülkesine yardım etmeye başladık. Gündemle birlikte masada yer alma işimiz kolaylaştırıldı.

Bu başarı, terörle verdiğimiz mücadele dâhil her alanda haklılığımızı ortaya koydu.

Akdeniz’de, Afrika’da, İslam ülkelerinde, Türk dünyasındaki haklarımızı masada daha rahat arıyoruz. Birleşmiş milletlerde, oyun kurucu olduk.

Dünyadaki mazlumların, çaresizlerin, fakir fukaranın yanında olmamızla, onların duaları yolumuzu açıyor..

Dünya nüfusu fazla diye azaltma çalışmalarınız:

1- Eğlencelerle, bedensel hazzı artırarak kuracakları kollektif hayalleri

2- Yaratanla insanların bağını azaltmaları

3- “O”’na ibadetler azaltıldı, ardından deizm geldi. Arkasından kendilerinin yarattıklarına inandıkları robot devri projeleri

4- İsrafın en üst safhada yaygınlaştırılması gibi, insanlığı yok etmek, azaltma çalışmaları, hesapları yanında bir de Allah’ın hesabı , mazlumların duaları, hesapları.. alt-üst etmeye başladı.

83 yılından bu tarafa zincirlere bağlı ağlayan, özgürlük ve bağımsızlık isteyen, atamız Fatih Sultan Han’ın yanında boynumuz eğri, çaresiz, yüreğimiz kanıyordu.

Hesaplar tutmuyor. Yardım eden, çözüm üreten, dünyanın dört bir yanında insanlığın yeniden doğuşunun hikâyesinin yazılmasını insanlar bizden bekliyor.

Hesaplarda yokken çözüm üreten, el uzatan, yön veren lider ülke yolunda hızla yürüyoruz.