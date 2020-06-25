  • BIST 114.251
  • Altın 387,257
  • Dolar 6,8479
  • Euro 7,6711
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali istemiyle ilgili ilk incelemesini tamamladı.
Yeni infaz yasası ikinci kez Anayasa Mahkemesinin gündeminde

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ilgili ilk incelemesini tamamladı.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Cezaevi Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14 maddesinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, daha önce de yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiş, Anayasa Mahkemesi, bu başvuruda da ilk incelemeyi tamamlayarak iptal isteminin daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanmasına hükmetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek24 Haziran 2020 Çarşamba 13:46
  • FETÖ örgütten olmayan askeri öğrencilere 'şekillendirme' ve 'sıfırlama' taktiği uygulamış24 Haziran 2020 Çarşamba 13:08
  • MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması başladı24 Haziran 2020 Çarşamba 12:11
  • Yargıtay çalışma izni olmayan kişiyi özel güvenlikçi yapan şirkete verilen cezayı onadı24 Haziran 2020 Çarşamba 11:25
  • Samsun'da özel harekat destekli DEAŞ operasyonunda 12 gözaltı24 Haziran 2020 Çarşamba 09:30
  • Şehit MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasının ilk duruşması yarın yapılacak23 Haziran 2020 Salı 16:27
  • Kayseri'de yargılanan FETÖ sanığı avukattan 'mülakatta kırmızı kravat takmamı istediler' itirafı23 Haziran 2020 Salı 16:24
  • Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast planı davasında istenen cezalar belli oldu23 Haziran 2020 Salı 15:33
  • Erzurum'daki MİT destekli terör operasyonunda bir tutuklama23 Haziran 2020 Salı 15:03
  • HDP'li Sarıcan Belde Belediye Başkanı Polat, terör soruşturmasında gözaltına alındı23 Haziran 2020 Salı 12:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti