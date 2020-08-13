Yeniden Merhaba

Değerli Gazete İlk Sayfa okuyucuları, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle olmak çok güzel bir duygu. İçinizden bilenler bilir, ancak bilmeyenler için tekrar söylemem gerekir ki; vatani görevimi yapmak için köşe yazılarıma ara vermiştim.

6 aylık askerlik hizmetimi yerine getirmek adına, 1 Şubat 2020 tarihinde Acemi Birliği eğitimimim için Antalya’da yer alan 3’üncü Piyade Eğitim Tümen Komutanlığına teslim oldum. Acemi birliğinde aldığım eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra hafızama pek çok anıyı saklayarak kışlamdan ayrıldım.

25 gün süren acemi birliğim eğitimlerimden sonra, Usta Birliğim olan 34’üncü Hudut Tugayı, 6’ncı Hudut Taburu Hakkari Şemdinli Aktütün’e doğru yola çıktım. Doğu illerinde askerlik yapanlar bilir doğu illerinde askerlerin dağıtımı için KTM’ler mevcuttur. Ben de bu KTM’lerde birkaç hafta bekledikten sonra TSK tarafından organize edilen zırhlı araç faaliyetleriyle kışlama ulaştım.

Hem acemi birliğim ve hem de usta birliğimde bir arada bulunduğum komutanlarım ve silah arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Hepsinin yeri bende çok ayrıdır. Ayrıca yeni askerlik sisteminin ilk askerlerinden birisi olarak vatani görevimi tamamlamış olmanın büyük bir gururunu taşıyorum.

Şimdi arkama baktığımda anlatacağım pek çok anım var. Ancak bundan daha önemlisi sizlerle paylaşacağım o kadar çok yazım var ki hepsini yetiştirmek için büyük çaba harcadığımı unutmayın. Değerli İlk Sayfa ailesinin küçük bir bireyi olarak bana verilen değeri ziyan etmeyeceğimi bilmenizi isterim. Rabbim, yazar olmak ve birkaç satır dahi olsa insanlarla paylaşmak isteyen herkese Gazete İlk Sayfa ailesinde olmayı nasip etsin.

Benim yazarlık kariyerimde büyük bir dönüm noktası olan İlk Sayfa’da umarım bundan sonra çok daha güzel yazılar kaleme alır ve sizlerle paylaşabilirim. Her şey için çok teşekkür ederim. Bundan sonraki tüm yazılarımda bir arada olmak dileğiyle. Yeniden hoş bulduk...