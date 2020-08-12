Millet mi? Menfaat mi?

Şimdi size farklı karakterlerdeki iki farklı rektörden bahsedeceğim...

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ, eşini üniversiteye bağlı bir enstitüde sekreter yaptı. Ardından Personel Daire Başkanlığı kadrosunda ‘kişiye özel” ilan açtı. Kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi rektörün eşi oldu.

Eşini, rektörlüğünü yaptığı üniversitede prestijli ve yüksek maaşlı bir kadroda istihdam etme mücadelesi veren Hüseyin Bağ’ın bu skandalı ortaya çıkması üzerine, kamuoyundaki yoğun tepkilerin de katkısıyla YÖK soruşturma başlattı.

Hak yerini buldu ve YÖK olaya şu ifadelerle son noktayı koydu: "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “hasta bakılmıyor” şikâyeti üzerine hasta kılığına girerek Kuşadası’ndaki bir diş polikliniğini gitti.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen bu olayda muayene olmak isteyen rektörü elinde sigara ile bir personel karşıladı.

Lakayt tavırlarda bulunan sağlık personeli “Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin” dedi. Rektör, “Doktor ne zaman gelecek. Dişim ağrıyor” dedi. Personel, “Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok” diyerek Aldemir’i tersledi. Rektörü tanımayan personele Aldemir, “Ben rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz” diyerek tepki gösterdi. Sayın Rektör, sonra o personel hakkında işlem başlattırdı ve söz konusu şikâyetlere konu olan, hastaya bakmayan polikliniği kapattı.

Takdirlik bir davranış sergileyen Rektör Selçuk Aldemir, “Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmem. Bir aydır hasta bakılmıyor, ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik yanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Beni tanımamaları çok önemli değil. Önemli olan hasta bakmamaları ve davranış şekilleri. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız. Ben vatandaşın mağdur edilmesini ve devletin israfa uğramasına karşıyım. Zaten bana bağlı kurumları, çat kapı gidip sürekli denetliyorum. Ben görevimi yapıyorum. Oraya rektör olarak değil, vatandaş olarak gittim. Vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını görmüş oldum. Gerekeni yaptım” diyerek milyonların gönlünü kazandı.

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Makamlarını kendi çıkarına kullananların düştüğü yüz kızartıcı durum ile makamını devletin ve milletin menfaatine kullanan, halkın hakkını daima gözeten yöneticilerin durumu herkese ibret olsun.

Daha da bir şey demeye gerek yok herhâlde…