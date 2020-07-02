  • BIST 116.462
  • Altın 390,772
  • Dolar 6,8493
  • Euro 7,7255
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
SON DAKİKAAnkara Valiliği duyurdu: 15 gün süreyle kısıtlandı
»

'Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği' kuruldu

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve yaygın kullanımının sağlanması ve ülke ekonomisine katkılarının artırılabilmesi alanlarında faaliyet göstermek amacıyla Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği kuruldu.
'Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği' kuruldu

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneğinden (YENADER) yapılan açıklamaya göre, YENADER'in başkanlığını Prof. Dr. Kerem Alkin, başkan yardımcılığını Ali Karaduman, genel sekreterliğini ise Enerji Sistemleri Uzmanı Dr. Füsun Tut Haklıdır yürütecek.

YENADER, sürdürülebilir bir gelecek için güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, doğal çevrenin korunması amacıyla çalışmalar yapacak.

Dernek, ayrıca yenilenebilir enerjiden elektrik üretmenin ekonomiye ve bireylere olan olumlu etkileri hakkında halkı bilgilendirmeyi de hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, yerli ve milli enerji çalışmalarında son yıllarda büyük atılım gösteren Türkiye’nin başarısını devam ettirebilmesi için yenilenebilir enerji kaynakları alanında çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, temiz ve sürdürülebilir olmasının yanı sıra Türkiye'nin ekonomik açıdan kalkınmasına da yardımcı olduğuna işaret eden Alkin, şunları kaydetti:

"Bilim insanları ve sektör temsilcilerinin yer aldığı YENADER ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 6’ıncı ve 13’üncü maddesine destek olarak, ülkemizdeki kaynakların kullanımının sosyal, ekonomik ve ekolojik boyutlarının ulusal ve uluslararası düzlemde ele alınmasını öngörmek için beraberlik ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Öte yandan kamuoyunun yanı sıra üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuruluşları, bilimsel kurumlar ile diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konusunda iş birliği ortamı oluşturacağız."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı'nda küçükbaş kurbanlıklar şap aşısı yapılarak satışa sunulacak02 Temmuz 2020 Perşembe 12:58
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gitti02 Temmuz 2020 Perşembe 12:56
  • AK Parti'den 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi02 Temmuz 2020 Perşembe 12:03
  • Kurban Bayramı öncesi mezbahalara 'koronavirüs' ayarı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:31
  • Emekli başçavuşun köpek sevgisi mesafe tanımadı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:31
  • Her gün yaklaşık 2 bin çocuk önlenebilir yaralanmalar sonucu hayatını kaybediyor02 Temmuz 2020 Perşembe 11:30
  • TikTok kullanıcıları, üniversitede araştırma konusu oldu02 Temmuz 2020 Perşembe 11:29
  • Teslim olan terörist protesto bahanesiyle dağa nasıl götürüldüğünü anlattı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:28
  • Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapanlardan biri 'firari FETÖ sanığı' çıktı02 Temmuz 2020 Perşembe 11:15
  • İstanbul'da yeteri kadar kurbanlık bulunacak02 Temmuz 2020 Perşembe 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti