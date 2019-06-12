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Yeşil köyüm griye mi dönüyor?

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Osman Akdoğan

Bayramda, doğduğum topraklar olan ‘yârenler diyarı’ Çankırı’nın Şabanözü ilçesine bağlı Karaören Mahallesi’ne (köy) gittim. 

***
Konumu ve içinde barındırdığı güzellikler nedeniyle civarda parmakla gösterilen köyümün mis gibi memleket havasını bolca teneffüs edeyim, depolayayım dediğim anda köyde yaşayan tanıdıklarım tarafından uyarıldım. “Aman” dediler fazla içine çekme! Duruma şaştım kaldım. 
***

Memleketimin temiz havasını solumaktan beni alıkoyan ne ola ki? diye düşünürken, köyde yaşayan eş dost, başlattılar nedenini anlatmaya:

“Mahallemizde bulunan Karaören Göleti ve mesire alanı yakınındaki dağlık arazide, birkaç yıldır özel bir firma tarafından işletilen kalker ocağı tesisi köyümüzün halkına, tarım arazilerine, havasına, suyuna, bitki örtüsünü yani her şeyine zarar vermeye başladı. Tesiste dinamitle yapılan patlamalar, köyde hem mini deprem etkisi yapıyor hem de korkuya neden oluyor. Evler, bitki örtüsü ve gölet tozla kaplanıyor. Patlamaların etkisinden dolayı evlerde çatlaklar oluşmaya, su kaynakları kaybolmaya başladı. İçinde mesire alanı bulunan gölette piknik yapmak bir hayli güç. Tesis güzergahındaki  tarihi bir çeşme dahi kullanılamaz hale getirilmiş. Nakliye kamyonlarının üstüne çadırlar çekilmiyor, kamyonların içindeki malzeme yere dökülüyor tehlike oluşturuyor...”

***
Bu özetle anlatılanlardan sonra kalker ocağının bulunduğu araziye gittim baktım ki gerçekten durum içler acısı! Gayet iyi anladım bana yaptıkları uyarıyı; çünkü köyümün akciğerleri tehlike altında! Yemyeşil köyüm griye dönüyor. Köyümün muazzam güzellikteki göleti ve ormanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bölge halkının tek istediği yeşil zarar görmeden, muazzam güzellikteki göletimiz kurumadan yetkililerin duruma bir an önce müdahale etmesi. Yoksa “eyvah geç kaldık” demekle yetineceğiz. 

***

İşletmedeki faliyetlerin durdurulması için Karaören Mahallesi Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, imza kampanyası başlatılmış durumda. İmzalar toplandıktan sonra ilgili mercilere sunulacak. İnanıyorum ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Çankırı Valiliğimiz ve yetkili tüm mercilerimiz konuyla ilgili inceleme başlatacaktır. Buradan herkesi yeşile, suya ve doğaya sahip çıkmaya davet ediyorum.
 

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