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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doğa yürüyüşüyle çevre kirliliğine dikkat çekti

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ndeki bir grup akademisyen ve öğrenci, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde çevreye bilinçsizce atılan çöpleri temizleyerek örnek bir davranışa imza attı. 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi doğa yürüyüşüyle çevre kirliliğine dikkat çekti

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Dağcılık ve Doğa Sporları Öğrenci Kulübü ile Fotoğrafçılık Kulübü, gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşünde örnek bir davranışa imza attı. Akademisyenler ile üniversiteli öğrencilerin katılımıyla başlayan yürüyüşte, güzergâh boyunca doğaya atılan çöpler çevre kirliliğine dikkat çekmek için toplandı.  

yildirim-beyazit-universitesi,-dagcilik-ve-doga-sporlari-ogrenci-kulubu,-fotografcilik-kulubu,-dogaya-atilan-copler,-cevre-kirliligine-dikkat-cekmek,,.jpg

ZİRVEYE TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

1402 yılında Ankara Savaşı’nın yaşandığı Çubuk Ovası’ndaki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi’nden başlayarak Kızılca Göleti’nde son bulan yaklaşık 5 km’lik yürüyüşe üniversite akademisyenlerinden Prof. Dr. Ramazan Yelken, Prof. Dr. Zeki Salih Zengin ve Doç. Dr. Ahmet Kesgin’in beraberindeki 50’ye yakın öğrenci katıldı. Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönümü vesilesiyle geçtiğimiz günlerde düzenlenen doğa yürüyüşünde güzergâh boyunca yapılan davranışlar takdir topladı. İlk molanın verildiği Kızılcatepe zirvesinde Türk Bayrağı açıldı.

yildirim-beyazit-universitesi,-dagcilik-ve-doga-sporlari-ogrenci-kulubu,-fotografcilik-kulubu,-dogaya-atilan-copler,-cevre-kirliligine-dikkat-cekmek,,,,.jpg

GÖLET ÇEVRESİNDEN ÇIKAN ÇÖPLERE POŞET YETMEDİ!

Kısa bir molanın ardından Kızılca Göleti istikametine doğru devam edildi. Akademisyen ve öğrencilerden oluşan grup gölete ulaştığında sosyal sorumluluk projesi kapsamında örnek bir projeye imza attı. Kızılca Göleti’nin çevresine bilinçsizce atılan çöpler, akademisyenler ve öğrenciler tarafından toplandı. Toplanan bu çöpler poşete doldurulduktan sonra en yakın çöp toplama alanına bırakıldı. Gölet çevresinden çıkan çöplere poşetlerin yetmediği görüldü. 

yildirim-beyazit-universitesi,-dagcilik-ve-doga-sporlari-ogrenci-kulubu,-fotografcilik-kulubu,-dogaya-atilan-copler,-cevre-kirliligine-dikkat-cekmek,,,.jpg

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

Gazeteilksayfa.com

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